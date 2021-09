Royals: Charles und William im 007-Fieber

Mitglieder der königlichen Familie treffen bei Premiere am 28. September in London 007-Darsteller Daniel Craig und andere Stars.

Auch die Royal Family will sich die mit Spannung erwartete Weltpremiere des neuen James-Bond-Films "Keine Zeit zu sterben" ("No Time to Die") nicht entgehen lassen. Sowohl Thronfolger Prinz Charles (72) und seine Gemahlin Herzogin Camilla (74) als auch sein ältester Sohn Prinz William und dessen Ehefrau Herzogin Kate (beide 39) nähmen an der Veranstaltung am 28. September in der Londoner Royal Albert Hall teil, teilte Charles' Residenz Clarence House am Montag mit.

Rami Malek

Dabei träfen sie Bond-Darsteller Daniel Craig als auch andere 007-Stars wie Rami Malek ("Bohemian Rhapsody"), Lea Seydoux ("Blau ist eine warme Farbe") und Lashana Lynch ("Captain Marvel").

Im Zuschauersaal schauen sich die Royals den Film, dessen Start mehrmals verschoben wurde, gemeinsam mit Mitarbeitern des Gesundheitswesens und Angehörigen der Streitkräfte an, die als Dankeschön für ihre Arbeit während der Corona-Pandemie eingeladen wurden.

In Deutschland läuft der Agententhriller am 30. September an. "Keine Zeit zu sterben" ist eine direkte Fortsetzung des Vorgängerfilms "Spectre" (2015) und das fünfte 007-Abenteuer mit Craig in der Hauptrolle. Für den 53-Jährigen soll es endgültig der letzte Einsatz als britischer Geheimagent sein. Der 25. James-Bond-Film hatte ursprünglich schon im Oktober 2019 in die Kinos kommen sollen. Wegen des Regisseurwechsels von Danny Boyle zu Cary Joji Fukunaga und des Ausbruchs der Corona-Pandemie wurde der Starttermin aber mehrfach verschoben.