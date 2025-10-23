Skandal am "Harry Potter"-Set: Fahndung nach Kokain – Hunde im Einsatz!

Am Set der neuen „Harry Potter“-Serie sorgt ein brisanter Verdacht für Aufsehen: Medienberichten zufolge sollen dort Drogen im Umlauf sein. Nun greifen die Produzenten zu drastischen Maßnahmen – inklusive täglicher Kontrollen mit Spürhunden.

Aufregung rund um die Dreharbeiten zur neuen „Harry Potter“-Serie: Laut einem Bericht der britischen Zeitung "The Sun" soll es am Set der HBO-Produktion zu einem ernsthaften Zwischenfall gekommen sein. Statt Zaubertränken und Schokofröschen geht es diesmal um den Verdacht auf Drogenkonsum – Substanzen wie Kokain sollen im Umlauf sein.

Wie das Blatt berichtet, kommen seit Kurzem Drogenspürhunde zum Einsatz, die bereits frühmorgens an den Eingängen kontrollieren, wenn die meisten Mitarbeiter am Set eintreffen. Ein Insider schildert: „Jeden Morgen sind Hunde da, um Leute aufzuspüren, die versuchen, Drogen hereinzuschmuggeln.“

Ein Großteil der Besetzung besteht aus Kindern und Jugendlichen – schließlich wird derzeit der erste Band der Buchreihe, „Harry Potter und der Stein der Weisen“, neu verfilmt. Welche Personen konkret im Fokus der Ermittlungen stehen oder wie der Verdacht entstand, ist bisher unklar. Laut "The Sun" könnte es sich um Handwerker oder Crewmitglieder handeln, die den Stoff heimlich konsumiert haben sollen.

Warner reagiert mit Sicherheitsmaßnahmen

Fotos vom Set zeigen mehrere Hinweisschilder, die vor den Gefahren von Drogen- und Alkoholmissbrauch warnen. Außerdem wird dort auf ein internes Unterstützungsprogramm für Mitarbeitende mit Suchtproblemen hingewiesen. Ein weiteres Schild informiert über den Einsatz von Spürhunden auf dem Studiogelände. Eine Sprecherin von Warner Bros. Studios betont, dass es sich dabei um gängige Vorsichtsmaßnahmen handle: „Im Rahmen der seit Langem etablierten Sicherheitsprotokolle wird jeder, der die Studios betritt, regelmäßigen Sicherheits- und Gesundheitskontrollen unterzogen, darunter auch Kontrollen durch Spürhunde.“





Harry Potter-Serie startet 2027

Aktuell wird an der ersten Staffel der Neuverfilmung gearbeitet, die die beliebten Bücher von J.K. Rowling in Serienform neu interpretiert. Nach acht erfolgreichen Kinofilmen werden die Abenteuer des jungen Zauberlehrlings erstmals für den Streamingdienst umgesetzt – mit komplett neuer Besetzung.

Die Hauptrolle des Harry Potter übernimmt der junge Schauspieler Dominic McLaughlin, der damit in die Fußstapfen von Daniel Radcliffe tritt. Die Ausstrahlung der Serie ist für 2027 geplant.