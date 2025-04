Schock: Star-Regisseur erlitt Herzinfarkt

Der italienische Regisseur Nanni Moretti hat am Mittwoch einen Herzinfarkt erlitten.

Der 71-Jährige wurde ins römische Krankenhaus "San Camillo" eingeliefert und einer Herzoperation unterzogen, wie italienische Medien am Mittwochabend berichteten. Derzeit liegt er auf der Intensivstation des Krankenhauses.

Bereits im Oktober einen

Am Donnerstag soll ein ärztliches Bulletin über den Zustand des Regisseurs veröffentlicht werden. Moretti hatte bereits im vergangenen Oktober einen Herzinfarkt erlitten.

Der am 19. August 1953 im Südtiroler Bruneck geborene Nanni Moretti hat in seiner langen Karriere zahllose Preise eingeheimst. Mit "Goldene Träume" (1981) gewann Moretti den Goldenen Löwen in Venedig, "Die Messe ist aus" (1985) brachte Moretti einen Silbernen Bären in Berlin ein. 1994 wurde er für "Caro Diario" ("Liebes Tagebuch") in Cannes als bester Regisseur geehrt. In seinen Filme spielt Moretti immer wieder selbst die Hauptrolle, entweder als seine Filmfigur Michele Apicella oder einfach als er selbst.