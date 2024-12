Sein Vater ist der berühmteste Pirat in Hollywood

Verwuschelte Haare, tiefdunkle Augen und ein lässiger Cord-Look – so kennt man John Christopher Depp III. - kurz Jack, den 22-jährigen Sohn von Hollywood-Legende Johnny Depp (61) und der französischen Sängerin Vanessa Paradis (51)

Während andere Promi-Kinder eine Karriere als Schauspieler, Model oder Sänger anstreben, wählte Jack einen anderen Weg: Er arbeitete zwei Jahre lang in einem kleinen libanesischen Restaurant namens L'Area in Paris. Dort mischte er Cocktails, half in der Küche und bediente Gäste. Ein bodenständiger Job für den Sohn eines der bekanntesten Schauspieler der Welt. Der Besitzer des Restaurants, Edouard Chueke, erinnert sich gern an den berühmten Nachwuchs: „Jack ist ein toller Typ. Er bleibt dem Rampenlicht fern und hat hier hervorragende Arbeit geleistet.“ Dass Johnny Depps Sohn Teller spült und Cocktails mixt, sorgte natürlich für Aufsehen. Doch Jack blieb entspannt.

Jack Depp © Instagram ×

Auch seine Mutter Vanessa Paradis und seine Schwester Lily-Rose Depp (25) sollen regelmäßig im L'Area zu Gast gewesen sein. Lily-Rose, die selbst als Model und Schauspielerin erfolgreich ist, soll sogar schon Cocktails hinter der Bar gemixt haben. Während Lily-Rose die Aufmerksamkeit liebt, bevorzugt Jack ein ruhiges Leben, fernab von Blitzlichtern und Paparazzi. Vor zwei Monaten hängte Jack seinen Kellnerjob an den Nagel – laut Chueke vielleicht nur vorübergehend: „Ich erwarte ihn nächstes Jahr zurück. Gutes Personal ist schwer zu finden.“

Jack Depp © Instagram ×

Über Jack Depp ist wenig bekannt. Er spricht fließend Französisch, lebt meist in Paris und pflegt eine enge Beziehung zu seiner Mutter. Im Gegensatz zu seiner Schwester oder seinem berühmten Vater hält er sich aus der Öffentlichkeit heraus. Das Vermögen seines Vaters, geschätzte 140 Millionen Dollar, dürfte ihm finanziell Sicherheit bieten – doch Jack scheint sein Glück eher im einfachen Leben zu finden.

Johnny Depp und Vanessa Paradis © Getty ×

Für ihn ist Hollywood keine Versuchung, sondern eher ein Ort, dem er entflieht. Mit seinen Entscheidungen zeigt Jack Depp, dass man auch als Promi-Kind bodenständig bleiben kann.