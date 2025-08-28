Alles zu oe24VIP
Kopie von Amal und George Clooney
© Getty

Absage

Sorge um George Clooney in Venedig: So steht es um seine Gesundheit wirklich

28.08.25, 15:02
Teilen

Star nahm an Pressekonferenz zum Wettbewerbsfilm "Jay Kelly". 

Hollywoodstar George Clooney hat wegen einer Erkrankung Auftritte beim Filmfest Venedig absagen müssen.

Rat der Ärzte 

"Bei George wurde eine Sinusitis diagnostiziert, und sein Arzt hat ihm geraten, seine Aktivitäten in den nächsten Tagen einzuschränken, um sich zu erholen", teilte sein Management auf dpa-Anfrage mit.

Eröffnung der Filmfestspiele 

Sinusitis ist eine Entzündung der Schleimhäute in den Nasennebenhöhlen. Clooney (64) war am Mittwoch bereits vor der Eröffnung der Filmfestspiele auf dem Lido in Venedig angekommen, sagte aber Berichten zufolge Interviews ab, weil er sich nicht fit gefühlt habe. An der Pressekonferenz zum Wettbewerbsfilm "Jay Kelly" nahm er nicht teil.

Abends zur Premiere 

Der US-Amerikaner ist an der Seite von Adam Sandler und Laura Dern im Wettbewerbsfilm von Noah Baumbach zu sehen. Ob er abends zur Premiere erscheinen wird, war zunächst unklar.

