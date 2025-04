Stalker wollte Ehemann von Scarlett Johansson töten

Michael Joseph Branham versetzt Scarlett Johansson und ihre Familie seit Jahren in Angst und Schrecken. Jetzt wurde er festgenommen.

Michael Joseph Branham (48) hat ein Tattoo mit dem Namen der US-Schauspielerin auf seiner Brust und ist besessen von ihr. Er taucht schon mal bei ihr zu Hause auf. Michael behauptet sogar, dass eines der Kinder von Johansson und ihrem Ehemann Colin Jost (42) seines sei. Doch vor kurzem überschritt der Stalker eine Grenze.

Branham droht, das Studio von der Kult-Show "Saturday Night Live" in die Luft zu sprengen. Dort ist Colin Jost seit Jahren ein Teil des Autorenteams und moderiert das beliebte Segment "Weekend Update". Der 48-Jährige sendete eine verstörende Nachricht an eine Online-Universität. Er schrieb: "Das nächste Mal, wenn Sie von mir hören, werde ich auf CNN sein, weil ich eine Bombe im Saturday Night Live-Publikum hochgehen lasse."

Drohte Studio in die Luft zu sprengen

Am Dienstag meldete ein Sicherheitsermittler von NBC die Nachricht auf dem Revier Midtown North, wonach der Stalker am Mittwoch verhaftet worden ist. Branham wurde am Donnerstag vor einem Strafgericht angeklagt. Die Staatsanwaltschaft verteidigt die Verhaftung des 48-Jährigen und beruht "auf einer persönlichen Besessenheit" von Scarlett Johansson.

Sein Pflichtverteidiger versuchte, den Vorfall herunterzuspielen: "Er könnte gehackt worden sein." Der Stalker kann nur gegen eine Kaution von 100.000 Dollar in bar oder 300.000 Dollar als Bürgschaft freikommen. Die Richterin Janet McDonnell verordnete eine Schutzanordnung für Scarlett Johansson und ihren Ehemann Colin Jost.

Johansson klagte schon mal

Schon Ende 2023 reichte die Schauspielerin eine einstweilige Verfügung gegen Branham ein. Wie die "Daily Mail" berichtet, konnte diese damals nicht zugestellt werden.