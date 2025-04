"Die Schlagerboys" liefern neuen Party-Hit

Die beiden Musiker veröffentlichen heute ihren neuen Song "Emma, die Ente, die ewig verpennte".

Schräge Texte, einfacher Sound: "Die Schlagerboys" präsentieren mit ihrem neuen Song "Emma, die Ente, die ewig verpennte" einen mitreißenden Partysong. Die beiden Sänger sind dafür bekannt, aus beliebten Kinderliedern Partymusik zu machen. Auch dieses Mal ist ihnen ein Song gelungen, der echtes Ohrwurmpotenzial hat.

Mehr lesen:

Ballermann-Sound

"Die Schlagerboys" knüpfen an ihren erfolgreichen Song "Ich habe einen kleinen Papagei" an. Bei ihrem neuen Hit "Emma, die Ente, die ewig verpennte" orientieren sich die beiden Sänger ebenfalls an einem Kinderlied. Das Original von "herrH" aus dem Jahr 2013 wurde in eine mitreißende Party-Schlager-Version verwandelt, die zum Mitsingen und Tanzen einlädt.





Das Duo Mitch und Dominic, das aus Deutschland und den Niederlanden stammt, bringt nicht nur gute Laune und Partystimmung mit, sondern auch einen einzigartigen rhythmischen Gesang. Nach ersten Erfahrungen als Solokünstler haben sie sich zusammengeschlossen und mischen seitdem die Party-Schlagerwelt auf.

Fan-Liebe

Mit ihrem energiegeladenen Sound und ihrer unverwechselbaren Ausstrahlung haben "Die Schlagerboys" bereits auf zahlreichen Veranstaltungen für unvergessliche Momente gesorgt. Nach dem Erfolg ihrer bisherigen Songs bringen sie nun ihren brandneuen Titel "Emma, die Ente, die ewig verpennte" heraus. Auch dieser neue Track verspricht, mit seinem frischen und humorvollen Stil die Stimmung auf jeder Party anzukurbeln und die Herzen der Partyschlager-Fans im Sturm zu erobern.

Das Video zu "Emma, die Ente, die ewig verpennte" feiert am 4. April 2025 um 17 Uhr auf YouTube Weltpremiere.