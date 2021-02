Auftritt von The Weeknd war nicht so heiß wie die von Shakira und JLo letztes Jahr.

Der kanadische Rapper The Weeknd hat mit seinem Auftritt bei der berühmten Halbzeitshow der Super Bowl für gemischte Gefühle gesorgt.

The Weeknd beim Superbowl: Netz lacht über ihn

Der 30-jährige Star entstieg am Sonntag im Stadion in Tampa (Florida) einem Sportwagen und spielte im roten Glitzerjacket ein Medley unter anderem mit seinen Hits "Blinding Lights" und "I Feel It Coming". Unterstützt wurde der Künstler bei der futuristisch-glamourösen Einlage dabei von Hunderten Tänzern und mehreren Feuerwerken.

Auftritt von The Weeknd - die lustigsten Kommentare

The Weeknd’s Show sah aus wie Michael Jackson auf wish bestellt #HalfTimeShow #TheWeeknd — Pandaamanda (@Pandaamandaaa1) February 8, 2021

Das ist für mich durchaus DAS Kriterium bei der #HalfTimeShow.

Bei dem Trara was darum immer gemacht wird, sind das die 10 Minuten im Jahr die besser sein müssen als die Musik.

Daher heute klar durchgefallen! — Schappi grüsst von dahaam ????????‍♂️???? (????????) (@SchappiDA) February 8, 2021

Ok, nach dem Quark sind wir glaub ich bereit für eine Rammstein-Halftimeshow nächstes Jahr.#ranNFL #SBLV #HalfTimeShow — Micha Zimmer (@micha_zimmer) February 8, 2021

Für viele Kommentare in sozialen Medien sorgte auch ein Teil der Show, in dem der Sänger in einem Spiegelkabinett mit wackeliger Kamera gefilmt wurde und sich dabei um sich selbst drehte. The Weeknd gilt mit seinem Sound, der unter anderem von Michael Jackson beeinflusst ist, als Musik-Avantgardist, der die US-Industrie in den vergangenen Jahren maßgeblich mitprägte. In der Super-Bowl-Halbzeit auf einer der größten Bühnen der Welt zu stehen ist dabei nicht nur eine große Ehre, sondern bedeutet meist auch einen weiteren Karriereschub für die Performer.

Letztes Jahr - JLo und Shakira

Viele hätten sich Shakira und JLo gewünscht

The Weeknd trat die Nachfolge von Shakira und Jennifer Lopez an, die vergangenes Jahr bei der Super Bowl für Aufsehen gesorgt hatten. Bei der Halbzeitshow im Finale der National Football League (NFL) schauen normalerweise mehr als 100 Millionen Menschen alleine in den USA zu.