Unangemessenes Verhalten: Big Brother wirft Mickey Rourke raus

Der US-Schauspieler Mickey Rourke muss die britische Ausgabe von Promi-Big-Brother verlassen. Ihm wird ein "unangemessenes Verhalten" vorgeworfen.

Laut einem Pressesprecher hat der 72-Jährige zugestimmt, das Haus zu verlassen. Der Sprecher erklärte: "Mickey Rourke hat zugestimmt, das Promi Big Brother-Haus heute Abend zu verlassen, nachdem er mit Big Brother über den weiteren Gebrauch von unangemessener Sprache und inakzeptablem Verhalten diskutiert hat."

Er hat trotz mehrerer Warnungen von den Big-Brother-Verantwortlichen nicht aufgehört, weiter beleidigende Bemerkungen zu äußern. Mickey Rourke hat homophobe und fettschämende Äußerungen gegen seine Mitbewohner gemacht.

Mehrere Beleidigungen

Der Schauspieler hat behauptet, er könne JoJo Siwa "heterosexuell machen". Mickey Rourke beleidigte häufiger diese Mitbewohnerin.

In einem Gespräch mit einer anderen Mitbewohnerin sagte er zu ihr, dass sie „wahrscheinlich besser zehn Minuten um den Block laufen sollte“, als er sie fragte, ob sie irgendwelche Ergebnisse von ihrer LED-Gesichtsmaske sähe.

In einer neueren Folge brachte Mickey Rourke eine weitere Mitbewohnerin zum Weinen. Er kommentierte ihre Kochkünste.

Mehrmals verwarnt

Während die Fans sahen, wie Big Brother Mickey wegen seiner beleidigenden Kommentare gegenüber JoJo eine strenge Verwarnung erteilte, wurde er angeblich schon mehrmals in den Diary Room gerufen.

Ein Insider behauptete kürzlich, dass sich die Produktionsmitarbeiter wegen des Schauspielers „die Haare raufen“ würden. Sie fügten gegenüber The Sun hinzu: "Einige von ihnen hatten gehofft, dass er bei der ersten Räumung rausfliegt, weil sie nur so viel tun können, um ihn zu schützen. Er wurde schon mehrmals wegen seiner Sprache oder seines Verhaltens in den Diary Room gerufen."