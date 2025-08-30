Venedig-Debüt mit „After the Hunt“ – so begeistert Julia Roberts bei den Filmfestspielen

Julia Roberts zeigt sich erstmals bei den Filmfestspielen von Venedig. Mit „After the Hunt“ feiert die Schauspielerin ihr Debüt und sorgt für einen glamourösen Auftritt

Am Freitagabend erschien Julia Roberts im Blitzlicht der Fotografen am roten Teppich in Venedig. Zusammen mit ihren „After the Hunt“-Co-Stars Ayo Edebiri, Chloë Sevigny und Andrew Garfield präsentierte sie den neuen Film von Regisseur Luca Guadagnino.

Julia Roberts © Getty

Roberts wählte ein langärmliges, figurbetontes Abendkleid in Dunkelblau mit Schleppe. Dazu kombinierte sie dunkle Schuhe und silberfarbenen Schmuck. Ihre Haare trug sie in leichten Wellen – ein Auftritt, der sie zum Hingucker des Abends machte.

Mit Stars auf dem roten Teppich

Auch ihre Co-Stars setzten modische Akzente. Edebiri erschien in einem roten trägerlosen Kleid mit Schleifendetails und schwarzen High Heels. Sevigny trug ein schwarzes Spitzenkleid mit Rüschenrock und Riemchensandaletten. Garfield ergänzte das Ensemble mit einem blaugrauen Anzug.

Michael Stuhlbarg, Andrew Garfield, Luca Guadagnino, Julia Roberts, Ayo Edebiri, Malik Hassan Sayeed, Chloe Sevigny © Getty

„After the Hunt“ wurde am Freitag außerhalb des Wettbewerbs in Venedig gezeigt. In dem Film spielt Roberts eine Professorin an der Yale-Universität, die einen befreundeten Kollegen (Garfield) verteidigt, nachdem eine Studentin (Edebiri) ihm sexuelle Nötigung vorwirft. Der Thriller von Guadagnino startet am Donnerstag, 16. Oktober, in den deutschen Kinos.