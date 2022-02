Vermisste US-Schauspielerin tot aufgefunden

TV-Star Lindsey Pearlman galt seit Tagen als vermisst – jetzt gibt es die traurige Gewissheit: Die Schauspielerin wurde in Hollywood tot aufgefunden.

USA. Seit vergangenen Sonntag galt die US-Schauspielerin Lindsey Pearlman als vermisst. "Sie kam nicht nach Hause und seither wurde nichts mehr von ihr gehört", teilte die Polizei in Los Angeles (LAPD) einen Tag später mit und veröffentlichte ein Vermissten-Foto, um Hinweise aus der Bevölkerung zu erhalten. Jetzt gibt es allerdings traurige Gewissheit: Lindsey Pearlman wurde laut LAPD am Freitag tot in ihrem Auto in Hollywood aufgefunden. Die Polizisten fanden die Leiche der 43-jährigen nachdem sie per Funk alarmiert worden waren. Woran die US-Schauspielerin starb, ist bislang noch unbekannt. Eine Autopsie soll die Todesursache klären.

Lindsey Pearlman has been missing since Feb. 15th at 9pm in LA. Please keep an eye and ear out for her. Praying for her health and hope she returns home safely. pic.twitter.com/3eC4PSjOjw — rivkah reyes (they/she/siya) (@rivkahreyes) February 18, 2022

Pearlman war in Serien wie "General Hospital", "American Housewife", "Chicago Justice", "The Ms. Pat Show" und "Empire" zu sehen. Auch in der Amazon-Show "Sneaky Pete" trat sie auf.

© Getty Images ×

Schauspielerin Pearlman in der Serie "General Hospital".

Freunde und Familie, die zunächst noch verzweifelt versucht hatten, mehr über Lindseys Verschwinden herauszufinden, teilen jetzt bewegende Abschiedsworte in den sozialen Medien. "Möge ihre Erinnerung ein Segen sein. Herzzerreißend", heißt es in einem Posting. Auch ihr Ehemann Vance Smith schrieb emotionale Worte: "Sie ist weg. Ich bin am Ende. Ich wollte jedem für seine Liebe und Bemühungen danken."