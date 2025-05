Victoria Beckham: Familienstreit wird zum Albtraum!

Laut britischen Medien soll Mama Victoria befürchten, dass die Distanz zwischen zu ihrem ältesten Sohn noch größer wird.

Die Beckhams befürchten, dass sie nicht in der Lage sein werden, ihren Streit mit Brooklyn zu überwinden. Victoria hat wegen der Fehde bereits „schlaflose Nächte“. Die Modedesignerin (51) und ihr Mann David (50) sind angeblich untröstlich über die Distanz, die zwischen ihnen und ihrem ältesten Sohn entstanden ist.

Das ist passiert:

Die Familie Beckham steht im Mittelpunkt einer Fehde, in der Brooklyn, 26, und seine Frau Nicola Peltz, 29, auf der einen Seite und der Rest der Familie auf der anderen Seite stehen. Die Dinge spitzten sich zu, als Brooklyn und Nicola letzte Woche bei keiner von Davids 50. Geburtstagsfeiern auftauchten, wobei die Mail enthüllte, dass Romeos Freundin Kim Turnbull zum „Sündenbock“ in der Fehde gemacht wurde.





Jetzt wurde behauptet, dass Victoria und David wegen der andauernden Fehde „kurz vor dem Zusammenbruch“ stehen und man befürchtet, dass sich die Familie nicht mehr davon erholen könnte. Eine Quelle sagte der Sun: "Das ist Victorias schlimmster Albtraum. Der Gedanke, dass sich eines ihrer Kinder von ihr entfernen könnte, bereitet ihr schlaflose Nächte. Es war schwierig mit Brooklyn, seit er Nicola kennengelernt hat, und es ist nicht zu leugnen, dass es wegen der Hochzeit einen Streit in der Familie gab."

Werbung in eigener Sache

An anderer Stelle machte Victoria am Dienstag auf Instagram Werbung für ihre geschäftlichen Unternehmungen, während sie sich zu den anhaltenden Trennungsvorwürfen in Schweigen hüllte. Sie teilte ein Foto mit dem Modekritiker Osama Chabbi, der sie kürzlich in Dubai im Rahmen seiner Serie interviewte, in der er Gespräche mit Modedesignern führt.





In den sozialen Medien veröffentlichte sie Fotos von verschiedenen Partys zu Davids 50. Geburtstag in der vergangenen Woche, darunter eine Feier in ihrem Haus in den Cotswolds. Die ausgelassenen Feierlichkeiten gipfelten in einer großen Party, die am Samstagabend im renommierten Londoner Michelin-Stern-Restaurant Core stattfand.

Wird Brooklyn von seiner Model-Frau beeinflusst?

An der Party nahmen zahlreiche Prominente teil, darunter Tom Cruise, und auch Davids und Victorias Kinder Romeo, 22, Cruz, 20, und Harper, 13, waren anwesend, obwohl Brooklyn nicht anwesend war. Es wurde behauptet, dass Brooklyn und Nicola ihre Teilnahme an der Met Gala abgesagt haben, um an Davids Geburtstagsparty teilzunehmen, aber sie waren bei beiden Veranstaltungen nicht zu sehen.

Brooklyn verpasste Davids frühe Feierlichkeiten in Miami letzten Monat sowie Partys in den Cotswolds, Frankreich und London diese Woche.

Nach dem Brüskieren der Geburtstagsparty wurde bekannt, dass Brooklyn auch eine Einladung seines Vaters ablehnte, mit ihm und seinen Brüdern auf einen Angelausflug unter Männern zu gehen, um seinen 50. zu feiern. Es wurde behauptet, dass Nicola Peltz ihren Ehemann beeinflusst. Sogar der Vergleich mit Prinz Harrys Gattin Meghan ist gefallen.