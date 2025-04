× Anne Hathaway in der Botox-Falle: Fans rätseln über glattes Gesicht

Hat Anne Hathaway bei ihrer jugendlichen Ausstrahlung etwa ein wenig nachgeholfen? Nach ihrem jüngsten Auftritt sorgt die Schauspielerin für Gesprächsstoff, denn ihr auffallend glattes und straffes Gesicht hat die Gerüchteküche ordentlich angeheizt.

Dass viele Hollywood-Stars bei ihrem makellosen Aussehen nachgeholfen haben, ist längst kein Geheimnis mehr. Doch manchmal geht der Griff zur Spritze ein wenig zu weit. Nun soll auch Anne Hathaway in die sogenannte Botox-Falle getappt sein – zumindest sorgt ihr überraschend glattes und faltenfreies Gesicht bei der Ralph-Lauren-Show für die Herbstkollektion 2025 für hitzige Diskussionen im Netz.

Hat Anne Hathaway mit Botox nachgeholfen?

Bei der exklusiven Laufstegpräsentation des Designers in der Jack Shainman Gallery in Tribeca machte es sich die 42-Jährige in der ersten Reihe gemütlich und sah in einem minimalistischen, monochromen Outfit superelegant aus. Doch nicht das Outfit war es, das alle Blicke auf sich zog – sondern ihr Gesicht: makellos glatt, porzellanartig straff und besonders jugendlich. Ihre Haare waren zu einem strengen Pferdeschwanz gebunden, was den Effekt eines Mini-Liftings zusätzlich verstärkte.

© Getty Images ×

Während einige Social-Media-Nutzer ihren Glow auf cleveres Styling und gute Pflege zurückführten, vermuteten viele andere kosmetische Eingriffe. Besonders auffällig: Selbst beim herzhaften Lachen zeigte sich auf ihrer Stirn keine einzige Falte!

Hollywoods extremer Jugendwahn

Bereits 2023 mutmaßte der bekannte Schönheitschirurg Dr. Gary Motykie über eine mögliche Nasenkorrektur bei Hathaway. Jetzt scheint die Debatte in die nächste Runde zu gehen – diesmal mit Fokus auf Botox, Filler & Co. Zwar gab es keine Bestätigung von der Schauspielerin selbst, doch die Bilder sprechen für sich.

© Getty Images ×

Mit ihrer neuen „frischen“ Erscheinung reiht sich Anne Hathaway nun in die Riege der scheinbar ewigen Hollywood-Jugend ein. Doch was bedeutet das für das Schönheitsideal von morgen? „Wenn 2025 das Jahr ist, in dem jeder auf mysteriöse Weise zwei Jahrzehnte jünger aussieht – was bringt uns dann 2035?“, fragte ein User auf X sarkastisch. Ein anderer fügte hinzu: „Anne ist auf dem besten Weg, bis 2045 wieder ein Baby zu sein.“