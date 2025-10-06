Wegen Ehe-Aus nach 17 Jahren: Ben Stiller fühlte sich "wie ein Versager"

Der Schauspieler spricht über die Trennung, seine Zweifel und den Neustart, den er jetzt auf jeden Fall hinbekommen möchte.

17 Jahre lang waren Ben Stiller (59) und Christine Taylor (54) eines von Hollywoods Traumpaaren. Im Jahr 2017 folgte das Ehe-Aus, welches bei Stiller schreckliche Gefühle auslöste. Schließlich waren seine Eltern Jerry Stiller (†92) und Anne Meara (†85) sechs Jahrzehnte lang glücklich verheiratet. Nach seiner Trennung habe Stiller deshalb gedacht: "Oh, ich versage!"

Die Ehe seiner Eltern sei ein großes Vorbild gewesen, habe aber eben auch enormen Druck aufgebaut. In der Apple-TV-Doku "Stiller & Meara: Nothing is Lost" kommt auch Christine Taylor zu Wort. Rückblickend meint sie: "Ich habe das Gefühl, dass es eine Vorgeschichte gab, und ich glaube, vieles davon war deine Erfahrung, was das letztendlich für eine Beziehung bedeutet, dass es eine zusätzliche Belastung sein kann, wenn man auf diese Weise miteinander isst, schläft und atmet."





Außerdem habe sie das Gefühl gehabt, dass Stiller Angst davor gehabt habe, "wie das für die Außenwelt aussehen würde. Ich meine es war sehr belastend." Obwohl das Paar nach beinahe zwanzig Jahren Ehe offiziell getrennte Wege ging, riss der Kontakt nie ganz ab – vor allem wegen der gemeinsamen Kinder. Während der Coronapandemie fanden Ben Stiller und Christine Taylor überraschend wieder zueinander.

Liebes-Comeback dank Kommunikation

„Plötzlich waren wir alle gemeinsam im Haus … wir sprachen über unsere Probleme und sahen auch auf das, was meine Eltern durchgemacht hatten“, erzählte Stiller rückblickend. Diese offenen Gespräche brachten die beiden einander wieder näher.

Bereits 2022 machte der Hollywood-Star öffentlich, dass er und Taylor ihrer Beziehung eine zweite Chance gegeben haben. Heute zeigt sich der 59-Jährige nachdenklich – aber im Reinen: mit seiner Vergangenheit, seiner Familie und sich selbst.