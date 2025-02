Zu großer Po! Influencerin braucht immer zwei Sitze

Der Albtraum begann, als sie sich in der Öffentlichkeit zeigte. Eine Frau mit einem überproportional großem Hintern erzählt von den schockierenden Reaktionen ihres Umfeldes - weil ihr Po SEHR auffällig sei.

Eine junge Frau ging ins Disneyland und dort reagierten die Leute gar nicht gut auf sie. Sie erzählt auf Instagram, wie verblüfft die Menschen waren - weil sie es nicht gewohnt seien, „große Mädchen“ wie sie „im Disneyland“ zu sehen.

"Brauche zwei Sitze für meinen Po"

Dabei liebt die Influencerin den Freizeitpark. Doch weil sie Plus Size hat, braucht sie oder eher ihr Po - den Platz von zwei Sitzen. „Ich brauchte zwei Sitze auf der Slinky-Hundebahn, aber das bedeutet einfach doppelten Spaß“, scherzte sie.

Gracie Bon, 27, sagte, dass sie einen „Albtraum“ hatte, als sie Disneyland besuchte, weil die Leute nicht aufhörten, auf ihren Körper zu starren. Einige mutige Besucher beschlossen sogar, sie zu filmen, während sie an ihnen vorbeiging.

Die 27-Jährige zeigt sich offen auf ihrem Instagram-Profil:

© instagram: @graciebon ×

Unerlaubtes Filmen

Diese Dreistigkeit wollte sie sich nicht einfach gefallen lassen und griff zu Gegenmaßnahmen: „Einige Eltern fingen an, mich aufzunehmen, also beschloss ich, das Spiel zu ändern. Wenn sie mich aufnehmen wollten, wollte ich sie aufnehmen.“

Gracie gab ihre Brille, die ein Kameraobjektiv im Rahmen hatte, ihrem Bruder und „ließ ihn alles aufnehmen“. Als sie sich das Filmmaterial ansah, traute sie ihren Augen nicht.

Sie war wütend: „Die Leute waren schockiert, als sie meinen Körper sahen, wie Hallo, wir sind hier in Amerika. Fast 40 Prozent der Menschen hier haben Übergrößen, warum also taten sie so, als sei ich eine seltene Kreatur?"

Sie beschloss jedoch, sich von der Unhöflichkeit anderer Leute nicht den Tag verderben zu lassen, und hatte am Ende „so viel Spaß“ - so ihre Sager im Video.

Kritik: Körper sei nicht natürlich

Jemand kommentierte zu ihrer Kritik an die Öffentlichkeit: „Du bist nicht von Natur aus 'groß', das ist das Problem.“ Ein anderer schrieb: „Es liegt nicht daran, dass die Leute auf dich schauen, weil du übergroß bist. Sondern, weil dein Körper verändert wurde und für die meisten Menschen zu lächerlich aussieht. „Sie schauen, weil es nicht natürlich ist“, meinte jemand.