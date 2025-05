× “Lilo & Stitch” bremsen sogar Tom Cruise aus

Rekordstart in den USA, Platz 1 in Österreich und bald 500 Millionen Dollar Kassa. Die Live-Action-Neuinszenierung von „Lilo & Stitch“ sorgt für den größten Kino-Hype des Jahres und lässt selbst Tom Cruise mit seiner letzten "Mission: Impossible" keine Chance.

421 Millionen Dollar weltweit seit dem 23.Mai und auch in Österreich mit bereits knapp 100.000 Besuchern und starken 1,059 Millionen Dollar Kassa bis zum letzten Wochenende die klare Nummer eins der Kinocharts. Die coole Live-Action-Neuinszenierung des Zeichentrickklassikers „Lilo & Stitch“ lässt aktuell die Kinokassen beben und weist damit sogar Tom Cruise in die Schranken: seine letzte „Mission: Impossible“, der Action-Kracher "The Final Reckoning“ fuhr im selben Zeitraum ja „nur“ 227 Millionen Dollar ein und liegt bei uns mit rund 70.000 Besuchern auf Platz 2.

© Disney ×

© Constantin Film ×

„Lilo & Stich“, bei dem das süße Teenie-Mädchen Maia Kealoha ihr Kino-Debüt feiert und das außerirdische Wesen "Stitch", das optisch einer Mischung aus Hund und Koala ähnelt, adoptiert, nimmt bereits Kurs auf den erfolgreichsten Film des Jahres.

Mit einem US-Rekordstart von 182,6 Millionen Dollar hat Disney sogar den bisherigen Spitzenreiter „A Minecraft Movie“ (162 Millionen) überholt und wird bereits am Wochenende die magische 500 Millionen Dollar Marke knacken. In Folge wird „Lilo & Stitch“ wohl als erster Hollywood-Film des Jahres über eine Milliarde Dollar einspielen.