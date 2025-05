× „Lilo & Stitch“ lässt Disney auf die Kino-Milliarde hoffen

Der Trickfilm-Klassiker „Lilo & Stitch“ wird nun zur Live-Action-Neuinszenierung und soll am Wochenende in den USA 120 Millionen Dollar einspielen. In Summe will Disney damit die Kino-Milliarde knacken!

2003 gab’s für „Lilo & Stitch“, den 42. Kinofilm der Walt Disney Company eine Oscar-Nominierung als bester Animationsfilm. Jetzt will man in den Schauspiel-Kategorien reüssieren. Heute startet die coole Live-Action-Neuinszenierung des Zeichentrickklassikers. Maia Kealoha feiert dabei als Lilo Peleka ihr Schauspiel-Debüt. Das fiktionale, außerirdische Wesen „Stitch“, das auch als Experiment 626" bezeichnet wird und optisch einer Mischung aus Hund und Koala ähnelt, wird wieder von Regisseur Chris Sanders gesprochen. Dazu sind beim Familien-Hit auch „Ted Lasso“-Sirene Hannah Waddingham, Tia Carrere, Billy Magnussen, Zach Galifianakis und Courtney B. Vance dabei. © Disney × Cannes: Kevin Spacey wird für Lebenswerk geehrt

Tom Cruise: Frühstart für “Mission Impossible”

„Ein Triumph“, „Episch“ , „Wahnsinn“ – Jubel über letzte „Mission Impossible“ von Tom Cruise © Disney × Die Story verspricht große Emotionen: Ein einsames Menschenmädchen namens Lilo, die alles andere als ein niedliches Vorzeigekind ist, adoptiert einen Außerirdischen namens Stitch, um ihre zerbrochene Familie wieder zu kitten. Sie ahnt nicht, dass Stitch genetisch zu einer zerstörerischen Kraft entwickelt wurde und von Außerirdischen und Sozialarbeitern verfolgt wird, während Lilo Stitch die Idee einer Familie näherbringt. © Disney × Cool: die Aliens bleiben auch im Live-Action-Remake animiert und können somit gegen alle physikalischen Regeln verstoßen. Trotzdem wird vieles von der Wildheit und den Reibungen des Originals geglättet. © Getty Images × Auch "Ted Lasso“-Sirene Hannah Waddingham (u.) ist dabei. © Getty Images × Für das Wochenende wird alleine in den USA ein Traumstart mit rund 120 Millionen Dollar Kasse prognostiziert. In Folge soll „Lilo & Stitch“ als erster Hollywood-Film des Jahres die Milliarden-Dollar-Marke knacken. Das gelang ja 2025 bislang nur dem chinesischen Kino-Wunder „Ne Zah 2“.