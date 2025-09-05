“Lügen!” Paris Jackson tobt über Jackson Film!

Im April kommt das Jackson-Biopic „Michael“. Jetzt tobt hinter den Kulissen der Krieg. Paris Jackson teilt auf Instagram gegen Oscar-Darsteller Colman Domingo aus!

„Es gibt viele Ungenauigkeiten und viele glatte Lügen. Paris Jackson, die Tochter des 2009 verstorben „King Of Pop“ stellt klar, dass sie an dem kommenden Michael Jackson-Biopic „null Prozent“ beteiligt ist. Das Biopic „Michael“ soll unter der Regie von Antoine Fuqua im April nächsten Jahres in die Kinos kommen. Die Hauptrolle übernimmt Michaels Neffe Jaafar Jackson.

© Kevin Mazur/Lionsgate

© Photo Press Service, www.photopress.at

Dazu konnte u.a. Oscar-Nominierter und „Euphoria“-Star Colman Domingo als Michaels Vater Joe Jackson verpflichtet werden. Dieser erklärte jüngst in einem Interview mit dem Magazin „People“, dass die Jackson-Kinder Paris und Prince Jackson den Film „sehr unterstützen“, sie sich „kurz“ über das Projekt unterhalten hätten und ihm dabei „sehr hilfreich“ gewesen seien.

© Getty Images

Colman Domingo (o.) lässt Paris Jackson auszucken!



Alles wohl nur Wunschdenken, wie nun Paris Jackson auf Instagram tobt. In einer Reihe inzwischen abgelaufener Insta-Stories, bei denen sie Domingo markierte, schrieb sie: „Erzähl den Leuten nicht, ich sei am Set eines Films ‚hilfreich‘ gewesen, an dem ich Null Prozent beteiligt war, lol, das ist so seltsam.“

Später postete sie ein separates Video, in dem sie sagte: „Der Film spricht einen ganz bestimmten Teil der Fangemeinde meines Vaters an, und die werden sich darüber sehr freuen … Das Problem mit diesen Biopics ist … es ist Hollywood. Es ist Fantasieland, es ist nicht real, aber es wird einem als real verkauft. Vieles wird beschönigt … die Erzählung wird kontrolliert. Es gibt viele Ungenauigkeiten und viele glatte Lügen.“