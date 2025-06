Minichmayr und Schuch gewinnen Österreichischen Filmpreis

In insgesamt 18 Kategorien wurde Donnerstagabend in den Wiener hq-Studios verliehen. Bei der großen Gala gedachte man auch der Opfer des Amoklaufs von Graz.

Seit Bestehen der Akademie wurden 298 Dokumentarfilme, 304 Spielfilme und 218 Kurzfilme eingereicht. Jährlich werden zwischen 25 und 30 Personen mit dem Österreichischen Filmpreis ausgezeichnet,

insgesamt wurden bisher 308 von Valie Export entworfene Preisskulpturen verliehen. Und am 12. Juni war es erneut soweit und die besten Filme, Stars und Menschen hinter der Kamera wurden mit dem Award bedacht. Der große Abräumer war an diesem Abend Sabine Mosers und Oliver Neumanns "The Village next to Paradise", der als "Bester Spielfilm" und in vier weiteren Kategorien ausgezeichnet wurde. Ebenfalls auf fünf Preise kam Anja Salomonowitz' "Mit einem Tiger schlafen".

Schauspiel-Preise

Über den Award für die besten Schauspieler in Hauptrollen durften sich bei den Damen Birgit Minichmayr ("Mit einem Tiger schlafen") und Albrecht Schuch ("Pfau - bin ich echt?") freuen. Die besten Nebendarsteller wurden Gerti Drassl ("Gina") und Thomas Schubert ("Andrea lässt sich scheiden"). Die beste Regie ging ebenso wie das beste Drehbuch an Mo Harawe für "The Village next to Paradise".

Hier die komplette Liste der Preisträger:

BESTER SPIELFILM - The Village next to Paradise (P: Sabine Moser, Oliver Neumann)

BESTER DOKUMENTARFILM - Favoriten (P: Ruth Beckermann R: Ruth Beckermann)

BESTER KURZFILM - Land der Berge (R: Olga Kosanović)

BESTE WEIBLICHE HAUPTROLLE - Birgit Minichmayr (Mit einem Tiger schlafen)

BESTE MÄNNLICHE HAUPTROLLE - Albrecht Schuch (Pfau – Bin ich echt?)

BESTE WEIBLICHE NEBENROLLE - Gerti Drassl (Gina)

BESTE MÄNNLICHE NEBENROLLE - Thomas Schubert (Andrea lässt sich scheiden)

BESTE REGIE - Mo Harawe (The Village next to Paradise)

BESTES DREHBUCH - Mo Harawe (The Village next to Paradise)

BESTES CASTING - Mohamed Mohamud Jama (The Village next to Paradise)

BESTE KAMERA - Mostafa El Kashef (The Village next to Paradise)

BESTE MONTAGE - Andrea Wagner (Dear Beautiful Beloved)

BESTES KOSTÜMBILD - Anaïs Horn, Marcus Karkhof (Veni Vidi Vici)

BESTES MASKENBILD - Sam Dopona, Verena Pellegrini (Mit einem Tiger schlafen)

BESTES SZENENBILD - Martin Reiter, Andreas Ertl (Mit einem Tiger schlafen)

BESTE MUSIK - Bernhard Fleischmann (Mit einem Tiger schlafen)

BESTE TONGESTALTUNG - Originalton: Hjalti Bager-Jonathansson, Johannes Baumann, Sound-Design: Veronika Hlawatsch, Mischung: Tobias Fleig (Mit einem Tiger schlafen)

PUBLIKUMSSTÄRKSTER KINOFILM - 80 Plus (P: Ulrich Gehmacher, Gerald Podgornig, Thomas Hroch R: Sabine Hiebler, Gerhard Ertl, V: Michael Stejskal)

Gedenken an Amoklauf-Opfer

In einem Statement sprach die Akademie unter Verena Altenberger und Arash T. Riahi den Betroffenen des Amoklaufs in Graz ihr aufrichtiges Beileid aus - insbesondere den Schülerinnen und Schülern, ihren Familien, den Lehrerinnen und Lehrern sowie allen Grazerinnen und Grazern. Die geplante Aftershow-Party wurde abgesagt, um der gemeinsamen Trauer Ausdruck zu verleihen.