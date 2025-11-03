„Mission Santa“: Elf muss Weihnachten vor Cyber-Scrooge retten

Die zeitgemäße Weihnachtsgeschichte „Mission Santa: Ein Elf rettet Weihnachten“ startetet am Donnerstag in unseren Kinos den Countdown zum Christkind.

2013 begeisterte der britische Computeranimationsfilm „Saving Santa – Ein Elf rettet Weihnachten“ rund um den besonders tollpatschigen Elf Bernhard Groß und Klein. Jetzt liefern die Regisseure Damjan Mitrevski und Ricard Cusso ein ähnlich herzliches Weihnachts-Movie. „Mission Santa: Ein Elf rettet Weihnachten“, das ab Donnerstag (6. November) in unseren Kinos den Countdown zum Christkind startet, ähnelt nicht nur vor Titel an den britischen Film, sondern auch vom Zeichenstil und erst recht vom familiengerechten Inhalt. Und das obwohl die Werkstatt des Weihnachtsmanns nicht mehr das ist, was sie einmal war!

Der junge Elf Yoyo träumt seit langem davon, in der Werkstatt des Weihnachtsmanns zu arbeiten und den alten Herrn persönlich kennenzulernen. Als er endlich seinen Traumjob antritt, ist aber alles ganz anders als in Yoyos Träumen. Die Werkstatt ist eine High-Tech-Fabrik, die Geschenke werden von Robotern und Drohnen hergestellt und verladen weil die Elfen in der IT-Abteilung auf Hochtouren arbeiten müssen, um Hacker-Angriffe abzuwehren. Der Weihnachtsmann selbst hat sich längst aus dem Business verabschiedet. Und dann soll der arme Yoyo auch noch im Call-Center Beschwerde-Anrufe entgegennehmen.

Als eine grimmige Computerhackerin die Kontrolle über die Werkstatt übernimmt und droht, alle Geschenke zu zerstören, steht das Weihnachtsfest auf dem Spiel. Yoyo wird unerwartet zur letzten Hoffnung des Nordpols! Glücklicherweise ist Yoyo nicht allein. Zusammen mit der eher sachlichen Elfenkollegin Coco, seinem treuen kleinen Rentier Krümel und der eigentlich ausgedienten Verpackungsdrohne Schneeflocke begibt er sich auf eine wilde und herzerwärmende Mission, den Weihnachtsmann zu finden. Inmitten all der technologischen Veränderungen sind Yoyo und seine Freunde die Einzigen, die helfen können, die wahre Magie von Weihnachten wiederzuentdecken.

Die moderne Interpretation der klassischen Weihnachtsgeschichte liefert ein mitreißendes Animations-Abenteuer, das eine neue, zauberhafte Welt rund um fleißige Weihnachtselfen, eine Cyber-Scrooge-Figur und den Zauber des Weihnachtswunders entstehen lässt