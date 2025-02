Mysteriöser Marvel-Countdown - Fans rätseln

Fans der Superheldenfilme von Marvel Studios sind in heller Aufregung - ein mysteriöser Countdown sorgt für Rätselraten. Was es damit auf sich hat.

Morgen, am 4. Februar, läuft der Marvel-Countdown ab: Es geht um die Rückkehr einer legendären Gruppe auf die große Leinwand. Der erste Trailer zu "The Fantastic Four: First Steps" wird in der Sendung "Good Morning America" seine Premiere feiern.

The Future Foundation invites you to take your first steps into a fantastic new era.



Launch coverage begins at 7AM ET | 4️⃣AM PT: https://t.co/Wkr1OLbP1q pic.twitter.com/aHM7K6wt0H — Marvel Studios (@MarvelStudios) February 3, 2025

In den Hauptrollen werden Pedro Pascal als Reed Richards, Vanessa Kirby als Sue Storm, Joseph Quinn als Johnny Storm und Ebon Moss-Bachrach als Ben Grimm zu sehen sein. Während es seit 2005 bereits vier Filme über die "Fantastic Four" gab, ist dieses Projekt besonders, da es nun unter "Disney" und nicht mehr unter "20th Century Fox" produziert wird. Damit werden die "Fantastic Four" offiziell Teil des Marvel Cinematic Universe (MCU).

Kinostart ist für den 25. Juli 2025 geplant

Der Kinostart ist für den 25. Juli 2025 geplant. Noch gibt es keine offiziellen Infos zur Handlung, aber traditionell geht es um vier Astronauten, die durch kosmische Strahlung Superkräfte erhalten. Reed kann seinen Körper dehnen, Sue wird unsichtbar, Johnny kontrolliert Feuer, und Ben erhält übermenschliche Stärke – wird aber auch zu einem steinernen Wesen.

Man darf gespannt sein, was der Trailer über den neuen Film verrät.