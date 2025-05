× Nach Film-Stopp: Madonnas Leben wird jetzt zur Netflix-Serie

Der Formel-1-Champion erschien ganz in Weiß und kombinierte einen eleganten Smoking mit einem passenden Hut.

Look #2

Diana Ross erschien in einem prachtvollen weißen Federkleid mit funkelnden Silberdetails und einer dramatischen Schleppe. Gekrönt wurde der Look von einem übergroßen Federhut.

Saldana erschien in einem raffinierten Kleid mit gewagtem Beinschlitz.

Das Topmodel erschien als goldene Göttin in einem Traumkleid von Miu Miu.

Die Popsängerin erschien im heißesten Look des Abends von Louis Vuitton.

Rihanna trug ein Kleid, das an einen Anzug erinnerte – komplett mit Krawatte und passendem Hut. Der absolute Hingucker des Looks: ihr Babybauch!

Madonna erschien in einem klassischen Anzug mit glänzender Optik.

Kardashian erschien in einem hautengen Lederkleid mit Schlangenprint und Hut.

Der Popstar erschien in einem Chanel-Ensemble.

Die Schauspielerin erschien in einem gestreiften Rock mit weißer Bluse.

Die Sängerin erschien in einer mutigen Kreation von Marc Jacobs.

Die Pop-Ikone erschien in einer atemberaubenden Kreation von Balmain.

Die Moderatorin des Abends wählte ein Kleid, das wie ein Anzug mit Nadelstreifen gestaltet war und mit einem raffinierten Cut-out am Rücken überraschte.

Der Tennis-Star entscheid sich für einen sportlich-eleganten Tennis-Look in Smaragdgrün.

Die Schauspielerin kam in einem Ensemble einer britischen Designerin. Ein besonderer Hingucker waren Schuhe und Socken!

Der Rapper erschien in einem Look von Prada als Hommage an Puerto Rico.