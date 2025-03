bei den Dreharbeiten zu diesem Film kam es zu einer Tragödie.

Bei Dreharbeiten zu dem Film "Rust" im Oktober 2021 wurde die 42-jährige Kamerafrau Halyna Hutchins im US-Bundesstaat New Mexico tödlich verletzt, als sich ein Schuss aus einer Requisiten-Waffe löste, die von Baldwin bedient wurde. In dem Colt hatte eine echte Kugel gesteckt. Der Schauspieler war wegen fahrlässiger Tötung angeklagt worden. Im Juli 2024 stellte die Richterin den Prozess ein.

Nun ist der erste Trailer des Films da. Der düstere Western dreht sich um den 13 Jahre alten Lucas Hollister (Patrick Scott McDermott) der unbeabsichtigt einen Mann getötet hat und nun gehängt werden soll. Da taucht überraschend sein entfremdeter Großvater, der berüchtigte Verbrecher Harland Rust (Baldwin), auf und befreit Lucas gewaltsam. Gemeinsam schlägt sich das ungleiche Paar Richtung Mexiko durch, dabei immer verfolgt von US-Marshal Wood Helm (Josh Hopkins) und einem skrupellosen Kopfgeldjäger namens Fenton "Preacher" Lang ("Vikings"-Star Travis Fimmel).

Die Kommentare, die sich unter dem YouTube-Trailer finden, sind fies und spielen auf die Vorfälle am Set an. Unter anderem zu lesen: "Alec Baldwin hat die Rolle als Bösewicht sehr ernst genommen", "Dass hier bei den Dreharbeiten keine Menschen verletzt wurden, kann sich der Film nicht anheften", "Manche Leute würden töten, um in so einem Film mitzuwirken."