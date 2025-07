"The Fantastic Four: First Steps": Superhelden-Charme mit 60s-Vibes

Retro-Optik, Multiversum und jede Menge Superkräfte: Mit „The Fantastic Four: First Steps“ katapultiert Marvel seine allererste Superhelden-Familie in eine neue Ära! Kinostart in Österreich ist der 24. Juli 2025, doch schon jetzt sorgt der Film für ordentlich Wirbel unter Fans

Die Fantastic Four feiern damit nicht nur ihr offizielles Debüt im Marvel Cinematic Universe (MCU) – sie bringen auch eine retro-futuristische Sci-Fi-Welt auf die Leinwand, als wären die 1960er nie vergangen. Ein wilder, visueller Mix aus Mad Men, Raumschiff Enterprise und modernem Blockbuster-Kino. In der heiß erwarteten Neuverfilmung kämpfen die Helden gegen niemand Geringeren als Galactus, den planetenverschlingenden Weltraum-Gott. An seiner Seite: die mystische Silver Surferin Shalla-Bal, gespielt von Julia Garner (31) – ein mutiger Bruch mit dem Comic-Original, das den Charakter bisher ausschließlich männlich zeigte. Marvel setzt damit erneut ein klares Statement für starke Frauenfiguren im Superheldenkosmos. Hinter der Kamera steht Matt Shakman (49), der mit WandaVision schon bewiesen hat, dass er Retro-Stil und MCU-Power überzeugend vereinen kann. Auch diesmal verspricht seine Handschrift eine ungewöhnliche Mischung aus Nostalgie, Action und emotionaler Tiefe. "The Fantastic Four" © Marvel Die Fantastic Four waren 1961 das erste Superhelden-Team der Marvel-Geschichte – und gelten daher auch als „First Family“ des Verlags. Nach mehreren nicht-kanonischen Kinoversionen gelingt Marvel mit First Steps nun endlich die offizielle MCU-Integration. Joseph Quinn (31), Pedro Pascal (50), Vanessa Kirby (37) und Ebon Moss-Bachrach (48) © Getty Ob neue Gegner, frischer Look oder die Frage, wie die Vier zu den Avengers, Guardians & Co. passen: Der Film bietet viel Stoff für Fan-Theorien – und noch mehr für stylische Promo-Bilder aus einer ganz anderen Zeit. Marvel goes Vintage – und das mit voller Superhelden-Power!