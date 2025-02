× Tom Tyker startet die 75. Berlinale – Österreich stark vertreten

Heute startet die 75. Berlinale mit „Licht“, dem Kino-Comeback von Tom Tykwer. Bis 23. Februar werden Hollywood-Superstars wie Timothée Chalamet oder Jessica Chastain erwartet. Und starke Austro-Filme.

Nach achtjähriger Kino-Pause und dem Serien-Hit „Berlin Berlin" kehrt Star-Regisseur Tom Tykwer („Lola rennt“) jetzt wieder auf die große Leinwand zurück. Heute eröffnet er mit dem Famliendrama „Licht“ die 75. Internationalen Filmfestspiele in Berlin.

© Getty Images ×

Tom Tykwer feiert Kino-Comeback mit "Das Licht".

© Filmladen ×

Hautdarsteller Lars Eidinger startet damit eine Starparade, die bis zum 23. Februar auch Timothée Chalamet („Like A Complete Unknown“),Edward Norton, Elle Fanning, Robert Pattinson (“Mickey 17”), Toni Collette und Mark Ruffalo Jessica Chastain („Dreams”), Benedict Cumberbatch, Tilda Swinton oder Marion Cotillard nach Berlin bringt.

© Disney ×

Chalamet (o.) und Pattinson (u.) sorgen für Kreischalarm.

© Getty Images ×

© Lukas Moder ×

Johanna Moder (o.) nimmt mit "Mother's Baby" Kurs auf den "Bären"

© Filmladen

Soviel österreichische Filme wie seit langem sowieso: Johanna Moder darf mit dem Drama "Mother's Baby" auf den Goldenen Bären hoffen. Andreas Prochaska eröffnet mit seinem neuen Film "Welcome Home Baby" die Sektion Panorama , Florian Pochlatkos Film "How to be Normal and the Oddess of the Other World" ist im Programm der Sektion Perspectives. Dazu gibt's im Forum Special Nathalie Borgers Dokumentarfilm "Scars of a Putsch" und Marie Luise Lehners-Debüt „Wenn du Angst hast nimmst du dein Herz in den Mund und lächelst"