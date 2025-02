Will Smith kommt zum Frequency

2022 kickte er sich seiner berühmten Oscar-Watsch ins Out. Jetzt ist Sill Smith rehabilitiert und kommt sogar nach Österreich. Als Musiker! AM 15 August rappt er am Frequency Festival

Post Malone war als Headliner schon fixiert. Jetzt legt das Frequency Festvalmit einer neue Band-Welle nach und die hat es mehr als in sich, denn neben dem Countr-Rapper komme nun auch Chappel Roan, Papa Roach, Central Cee und Kygpo nach St. Pölten. Und sogar Will Smith! Sein erstes Österreich-Konzert und das große Musik-Comeback nach der berühmten Oscar-Watschn. © Facebook mehr in kürze