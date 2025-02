× „Wackelkontakt“ holt bei uns gleich 5 Mal Platz 1

Der bayrische Liedermacher OIMARA liefert mit „Wackelkontakt“ den Mitsing-Hit des Jahres. Auf allen Ski-Hütten und sogar bei der der Ski-WM. Ab 21. März geht er damit auch auf Tour.

5 Wochen lang hielt der coole Dancefloor-Kracher „APT.“ die Spitze der Austria Top 40. Doch jetzt haben Bruno Mars und Rosé, die Frontfrau der K-Pop Girlband Blackpink , im bayrischen Durchstarter OIMARA ihren Meister gefunden. Mit dem Party-Hit „Wackelkontakt“ holt er sich in den Austria-Top-40 Platz 1. Und das in Windeseile. Erst vor zwei Wochen gab’s den Chart-Einstieg auf Platz 12. Letzte Woche lag Beni Hafner, so der neue Chartüberflieger bürgerlich, schon auf Platz 2. Jetzt gibt’s Chart-Gold.

© Stereopolrecords

© Thomas Willibald ×

Und das gleich fünffach! Denn „Wackelkontakt“ führt aktuell bei uns auch gleich die Chartwertungen bei Spotify, Apple Music, YouTube und iTunes an. Die inoffizielle Après-Ski-Hütten-Charts ja ohnedies: Keine Ski-Party ohne „Wackelkontakt“. Egal ob in St. Anton oder bei der WM in Saalbach. Der gelernte Koch heizt allen ein.

Das sind die Austria Top 40 vom 31. Jänner bis zum 6. Februar:

1. OIMARA, Wackelkontakt

2. Bruno Mars & Rosé, APT.

3. Zartmann, Tau mich auf

4. Bruno Mars & Lady Gaga, Die With A Smile

5. Linkin Park, The Emptiness Machine

Die Hütten Gaudi war ihm ja förmlich in die Wiege gelegt: OIMARA (bayerisch für „Almerer“) wuchs auf der elterlichen Hafner-Alm am Tegernsee auf. Nach ausreichend Schnitzelklopferfahrung und einem verkürzten Internatsausflug machte der "Lieblingsdepp" vom Tegernsee mit 16 Jahren seine Kochlehre auf Malle. Studierte auch Hotelmanagement. Nach vier Jahren kehrte er nach Bayern zurück und begann als Liedermacher zu arbeiten. Nach drei Alben, „Bierle in da Sun“ (2018), „A Quantum Prost“ (2020) und „Wannabe“ (2022) mischt er jetzt mit „Wackelkontakt“ die Charts auf.

© Facebook ×

Und unsere Bühnen. Die ersten Konzerte unter dem Motto „Kimm ma ned auf de Tour“ in Schladming (21. März), Innsbruck (3. April), Dornbirn (19. April), Linz (8. Mai) und im Wiener B72 (17. Mai) sind bereits fixiert. Wetten, dass es nach dem Chart-Hype nicht bei diesen Mini-Clubs bleibt.