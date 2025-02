× Milow: Kinoshow – und KI-Ansage: „Ist nicht nur Teufelszeug“

Am 21. Februar startet Milow mit der neuen CD „Boy Made Out Of Stars“ wieder durch: 15 Songs, für die er jeweils ei eigenes Video gedreht hat. Das präsentierte er am Montag mit einem Mini-Konzert im Wiener Schikander-Kino

„Ein Kinosaal ist für mich ein magischer Platz. Dass ich da mit meiner Musik und meinen Filmen auftreten kann erfüllt mein Herz.“ Chartstürmer Milow („Ayo Technology“) präsentierte am Montag mit einer exklusiven Show im Wiener Schikaneder Kino sein wohl ambitioniertestes Projekt. Mit der für 21. Februar erwarteten CD „Boy Made Out Of Stars“ liefert er nämlich nicht nur 15 neue Songs, sondern auch gleich 15 dazugehörige Videos und ein 162 Seiten starkes Buch. „In Zeiten wie muss man schon mehr liefern als „nur“ ein neues Album. Und da ich beim Songschreiben ohnedies sehr visuell denke, war die Video-Idee aufgelegt,“ erklärt er die Pop-Kino-Show im oe24-Interview © Thomas Zeidler-Künz × © Thomas Zeidler-Künz × © Universal Music × Rainhard Fendrich holt zum 17. Mal Platz 1



Elton John: Konzert-Comeback nach Bühnen-Abschied



The Offspring liefern vor oe24-Konzert „Anti Valentinstags Hits“



„Wackelkontakt“: OIMARA liefert uns den neuen Party-Hit



Neuer Tour-Rekord: Coldplay übertrumpfen Taylor Swift

© Getty Images × Auch, dass er für den neuen Hit „FamilyTree“ dank der KI jetzt sogar mit seinem Vater im Duett singen kann. „Ich konnte dadurch alte Aufnahme von ihm herausfiltern. Das ist der beste Beweis, dass KI, wenn man sie richtig nützt, nicht nur Teufelszeug ist.“ © Thomas Zeidler-Künz × © Thomas Zeidler-Künz × Cool: beim der anschließenden Fragestunde und dem Mini-Konzert rund um Neo-Hits wie „Castaways“ lieferte Milow dann auch gleich die große Wien-Ansage: „Bis jetzt war es geheim, aber ich komme am 21. November wieder. Für ein Konzert im WUK!“