Wird DIESER Oscar-Gewinner der neue "Bond"-Regisseur?

Spannung in Hollywood – ein Oscarpreisträger steht offenbar kurz davor, das nächste große Kapitel der 007-Saga zu schreiben. Alfonso Cuarón, gefeierter Regisseur von „Gravity“ und „Roma“, könnte der nächste James-Bond-Regisseur werden!

In London laufen bereits die Vorbereitungen für den neuen Bond-Film, produziert von Amy Pascal und David Heyman – und Alfonso Cuaróns Name taucht immer häufiger in den Schlagzeilen auf. Heyman, der schon bei „Harry Potter“ als Produzent brillierte, soll seinen damaligen Regie-Kollegen Cuarón bevorzugen, mit dem er bei „Harry Potter und der Gefangene von Askaban“ erfolgreich zusammenarbeitete. Insider wie Jeff Sneider und Matt Belloni bestätigen: Gespräche laufen, ein Meeting mit Amazon Studios hat bereits stattgefunden.

Besonders auffällig: Cuarón selbst gab nun bei einer Masterclass in Paris einen deutlichen Hinweis. Ohne den Titel „James Bond“ explizit zu nennen, sagte er: „Es gibt tatsächlich dieses Projekt, das diskutiert wird. Und ich habe das Verlangen – falls es zustande kommt – diese Geschichte auf meine eigene Weise neu zu erzählen.“ Für viele Fans und Experten ist klar: Damit meint er Bond!

Cuarón wäre nicht zum ersten Mal im Rennen um 007. Schon Ende der 90er war er laut eigenen Aussagen im Gespräch für „Die Welt ist nicht genug“. Damals jedoch zogen die Produzenten seine Fähigkeiten im Action-Genre in Zweifel und boten ihm wenig kreative Freiheit – ein Angebot, das der Mexikaner ablehnte. Heute sieht das ganz anders aus: Mit Erfolgen wie „Children of Men“ und „Gravity“ hat Cuarón längst bewiesen, dass er Action ebenso souverän inszenieren kann wie emotionale Tiefe.

Die neue Bond-Produktion bei Amazon setzt auf Innovation und künstlerische Freiheit – perfekte Voraussetzungen für einen Visionär wie Cuarón. Ob er tatsächlich der neue 007-Regisseur wird? Noch ist nichts offiziell. Doch eines ist sicher: Sollte Cuarón die Lizenz zum Drehen erhalten, dürfte Bond cineastisch in ganz neue Sphären vorstoßen.