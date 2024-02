× Adele: Konzert-Schock vor München-Run

Adele lässt ihre Fans zittern. Alle für März geplante Konzerte in Las Vegas wurden nun kurzfristig abgesagt. " Ich bin ich wieder krank!" Bis zum München-Run im August soll sie aber wieder fit sein.

Zwischen 2. und 31. August singt Adele gleich 10 Mal in München. Für 800.000 Besucher! Jetzt lässt die Pop-Queen ihre Fans aber gehörig zittern. Alle für März in Las Vegas geplanten Auftritte unter dem Motto „Weekends with Adele" wurden nun nämlich kurzfristig abgesagt: "Ich bin ich wieder krank!"

© Getty Images ×

"Leider muss ich eine Pause einlegen und meinen Aufenthalt in Las Vegas unterbrechen." gab sie in der Nacht auf Mittwoch den Konzert-Stopp mit den Worten "Ich liebe euch, ich werde euch wie verrückt vermissen und es tut mir leid für die Unannehmlichkeiten" auf Instagram bekannt. " Am Ende der letzten Etappe und während meiner Pause war mir schlecht. Ich hatte noch nicht ganz die Chance bekommen, wieder vollständig gesund zu werden, bevor die Shows wieder aufgenommen wurden, und jetzt bin ich wieder krank, und leider hat das alles einen Tribut an meiner Stimme gefordert. Und so bleibt mir auf Anordnung des Arztes nichts anderes übrig, als mich gründlich auszuruhen. "

Betroffen sind ab 1. März gleich 10 Konzerte. Erst am 17. Mai will sie im Coloseum wieder auf der Bühne stehen. AnErsatz_Daten wird geabrietet- Mglicherwiese fidnen die aber erst nach dem München-Run statt. "Die verbleibenden 5 Wochenenden dieser Etappe werden auf einen späteren Zeitpunkt verschoben. Wir arbeiten bereits an den Details und Ihnen werden die Informationen schnellstmöglich zugesandt."

© Leutgeb Entertainment Group

Bis August soll sie aber wieder fit sein. Für ihre 10Konzerte in München.