× Die Stones total verliebt in Österreich

Ganz Österreich im Stones-Fieber. Nach Rekord-Konzert heute letzter Blick auf Jagger.

Musik. 56.800 Fans im Happel-Stadion, eine nächtliche Wien-Tour – von der Hofburg bis zur Albertina samt Falco-Bier am Würstelstand, ein bisschen Flunkern über einen Besuch im Schweizerhaus („Ich hatte eine Stelze und danach eine Sachertorte! Beides war nicht gut für meine Figur!“) und ein Romantik-Dinner mit Freundin Melanie Hamrick (35) im Fabios – Mick Jagger (78) ist total verliebt in Österreich.

Fan-Hype. Seit Mittwoch und noch bis heute Nach­mittag hält er mit den Rolling Stones Wien auf Trab.

© Instagram / Konstantin Filippou ×

Jagger mit Konstantin Filippou

Hunderte Fans und Paparazzi vor dem Imperial. Wer dort auf Keith Richards wartete, wurde enttäuscht: Der wohnt nämlich im Ritz-Carlton! Die Stones sind in zwei verschiedenen Hotels untergetaucht. Im Imperial nächtig nur Jagger. Selbst seine Freundin und der gemeinsame Sohn Deveraux (5) wurden ins Ritz ausquartiert.

© oe24 ×

© oe24 ×

Die Stones sind noch in Wien! Abreise erst heute

Emotionen. Schräge Rahmenbedingungen für ein Konzert der Superlative. In Wien waren die Stones wieder die „größte Band der Welt“ – und auch ungewohnt politisch. Beim Mega-Konzert im Happel-Stadion holte man zur Zugabe You Can’t Always Get What You Want einen Chor aus Kiew auf die Bühne. Bekannte dazu auch Flagge. Die Stones-Zugabe wurde in den Landesfarben der Ukraine gezeigt. Polit-Parolen ließ Jagger aber aus.



„Hawara“. Lieber sprach er – nach einer Übungs-Stunde mit einem Deutschlehrer – Wienerisch. „Servas Wien“, „Ich haba am Wüaschtälstand mährare Ottakringa getrunken“ oder in Richtung Keith Richards: „Mein Hawara“.

Abschied. Gestern wollte Jagger in Wien wieder in einem In-Lokal dinieren. Heute Nachmittag gibt’s für die Fans vor dem Imperial die letzte Chance, zumindest noch einen Blick auf ihn zu erhaschen. Gegen 16 Uhr hebt der Band-Flieger Richtung Lyon ab. Hoffentlich kommen sie doch noch einmal wieder! (zet)