Ratgeber über einen entspannteren Umgang mit neuen Medien.

Wenn wir ehrlich sind, wissen wir es alle: Smartphones und Social Media haben unsere Gesellschaft stark verändert und besonders bei der jungen Generation ist das Thema einschneidend. Zahlreiche Fachbücher gibt's zum Thema bereits und auch die Datenlage aus Studien ist eindeutig: Smartphones und Kinder vertragen sich nicht besonders gut.

Mehr zum Thema

Von zu schnellem und grellem Informationsbeschuss auf junge Gehirne ist oft die Rede, aber auch von (gewaltvollen oder pornografischen) Inhalten, die schlicht nichts für junge User:innen sind. Und dann wären da auch noch Cyber-Mobbing und völlig irr-wirre Schönheitsideale. Eltern sollten mittlerweile zwar gut aufgeklärt sein, was das Handy-Glotzen mit ihren Kindern machen kann. Aber, wie sehen konkrete Hilfestellungen aus?

Orientierung und viele Tipps

Auch jene Erziehungsberechtigte, die sehr auf die sogenannte „Screentime“ schauen, fragen sich allerdings: Ganz ohne geht's auf Dauer auch nicht, oder? Und genau da will die deutsche Journalistin und Social-Media-Expertin Elisabeth Koblitz ansetzen. Sie selbst ist Mutter von drei Kindern und kennt die Probleme im Umgang mit den Smartphones zu gut. Ihr Buch Aber alle haben ein Smartphone! soll Orientierung bieten zwischen Verbot und Erlauben. Der Text ist in drei übersichtliche Teile gegliedert und widmet sich Auswirkungen, Umgang und Fragen. Um einen umfassenden Blick zu gewähren, hat Koblitz mit Expert:innen Interviews geführt. Angst steht hier nicht im Fokus Praxis. So ist ein sehr praxisnaher Ratgeber entstanden, die Angst um die Auswirkungen steht nicht im Vordergrund, sondern ein sinnvoller Umgang für alle.