Jedermann 2025: Hochmair-Comeback – Piasko als Buhlschaft im Bademantel

Am Samstag (19. Juli) steht wieder die große Premiere des Spiels vom Sterben des reichen Mannes auf dem Festspiel-Programm. Ein erster Blick zeigt, es hat sich nicht viel verändert im Vergleich zum Vorjahr.

Noch bevor die Salzburger Festspiele am Freitag offiziell eröffnet werden, laufen die Vorbereitungen für eines ihrer traditionsreichsten Stücke auf Hochtouren: den „Jedermann“ auf dem Domplatz. Alles scheint beim Alten zu bleiben – genau wie im Vorjahr steht Philipp Hochmair erneut in der Titelrolle auf der Bühne. Doch es gibt eine kleine, durchaus auffällige Neuerung: Deleila Piasko, die heuer zum zweiten Mal die Buhlschaft spielt, performt in einigen Szenen im Bademantel.

Bademantel als Symbol

Bei der ersten Fotoprobe, die dieser Tage stattfand, zeigte sich Piasko zunächst in einem altrosa Bademantel – eine eher intime, moderne Note in der Darstellung der Figur. Später wechselt sie jedoch wieder in ein prächtiges langes Abendkleid mit opulentem Brokatmuster, das im starken Kontrast zum legeren Morgenlook steht. Die beiden Outfits spiegeln auf spannende Weise die Facetten der Buhlschaft zwischen Sinnlichkeit und mondäner Gesellschaftsdame.

Deleila Piasko als Buhlschaft im Bademantel. © Franz Neumayr

Philipp Hochmair, der seit 2024 den Jedermann spielt, bleibt seiner expressiven, energiegeladenen Interpretation treu. In diesem Jahr soll die Inszenierung von Robert Carsen wieder eine Mischung aus großer Gestik, emotionaler Wucht und modernen Akzenten bieten.

Philipp Hochmair und Deleila Piasko als Jedermann und Buhlschaft beim innigen Kuss. © Franz Neumayr

Wenig Neues

Die diesjährige „Jedermann“-Produktion reiht sich nahtlos in die jüngste Tradition ein: kein radikaler Neuansatz, sondern die bewährte Mischung aus Pathos, Glamour und Starbesetzung. Doch der Bademantel-Auftritt sorgt zumindest für ein kleines Gesprächsthema in der Festspielstadt.

Die Generalprobe findet am Donnerstagabend (17. Juli) statt. Premiere feiert der „Jedermann“ schließlich am Samstag (19. Juli) auf dem Salzburger Domplatz.