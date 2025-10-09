László Krasznahorkai erhält den Literatur-Nobelpreis 2025

Der Preis ist mit elf Millionen Schwedischen Kronen (ca. 1 Mio. Euro) dotiert.

Der Literaturnobelpreis 2025 geht an den 71-jährigen ungarischen Autor László Krasznahorkai. Krasznahorkai ist Schriftsteller und Drehbuchautor.

Das gab die Schwedischen Akademie am Donnerstag in Stockholm bekannt. Der Preis ist mit elf Millionen Schwedischen Kronen (1 Mio. Euro) dotiert. Im Vorjahr ging die prestigeträchtigste Auszeichnung der Literaturwelt an die Koreanerin Han Kang . Die Verleihung findet traditionell am 10. Dezember statt, dem Todestag des Stifters Alfred Nobel.

Wettquoten

Krasznahorkai, der 2021 mit dem Österreichischen Staatspreis für Europäische Literatur geehrt wurde, war bei den Wettquoten zuletzt neben dem indische Autor Amitav Ghosh und dem Australier Gerald Murnane unter den Favoriten gewesen. Er habe ihn telefonisch bei einem Besuch in Frankfurt erreicht und bereits erste Details für die Verleihung im Dezember besprochen, sagte Akademie-Sekretär Mats Malm bei der Bekanntgabe.

Österreichische Preisträger:innen

Mit Elfriede Jelinek (2004) und Peter Handke (2019) waren in den vergangenen Jahren auch eine Literatin und ein Literat aus Österreich unter den Ausgezeichneten.

Booker Preis

2015 erhielt Krasznahorkai den renommierten Man Booker Preis für, laut der Jury-Vorsitzenden Marina Warner: "einen visonären Schriftsteller von außergewöhnlicher Intensität, dessen sprachlicher Ausdruck die Beschaffenheit der heutigen Existenz in Szenen einfängt, die besorgniserregend, befremdlich, erschreckend komisch und oft überwältigend schön sind."