"Meiberger"-Weltpremiere in luftiger Höhe

Trotz Regen und Wolken strahlte Kitzbühel am Freitagabend im Zeichen des Kinos. Beim Filmfestival Kitzbühel feierte die Krimireihe „Meiberger“ ihre Weltpremiere mit der neuen Folge „Tod am See“

Das legendäre „Kino am Berg“ musste zwar wetterbedingt von der Bergspitze in die Gondelhalle am Kitzbüheler Horn verlegt werden – doch die Stimmung blieb magisch. „Das Festival lebt von besonderen Momenten – und genau das haben wir erlebt. Kino in den Bergen ist einfach einzigartig“, freute sich Festivalleiter Markus Mörth. Auch Hauptdarsteller Franz Josef Danner zeigte sich begeistert: „Die Atmosphäre ist unvergleichlich. Es war etwas Besonderes, den Film gemeinsam mit dem Publikum zu sehen.“

Gregor Bloeb, Lisa Schützenberger, Nina Proll, Franz Josef Danner & Michael Reisch © Romar Ferry

Stars wie Nina Proll, Gregor Bloéb, Lisa Schützenberger und Produzent Thomas Hroch sorgten für Glamour. Proll erinnerte sich: „Schon 2017 bei Anna Fucking Molnar war das ein unvergessliches Erlebnis. Jetzt wieder hier zu sein, ist fantastisch.“ Für die Gäste gab es dazu Kaiserschmarrn und Germknödel – österreichisches Kino mit alpinem Herz.

Der Film selbst hielt, was er versprach: Am Wolfgangsee wird ein junger Mann ermordet aufgefunden – gekreuzigt und vergiftet. Kriminalpsychologe Thomas Meiberger (Fritz Karl) ermittelt gemeinsam mit Kommissarin Anna Grünwald (Lisa Schützenberger). Ein ritualisierter Serienkiller, einflussreiche Kreise – Spannung pur.

"Kino am Berg" in der Gondelhalle © Romar Ferry

Mit „Tod am See“ endete das Sommerprogramm des Festivals glanzvoll. Fans können sich freuen: Im November 2025 läuft „Meiberger – Tod am See“ erstmals im Free-TV bei ServusTV.