Klimts "Bildnis Elisabeth Lederer"
Fünf Werke

Möglicher Weltrekord: Klimt-Bilder kommen in New York unter den Hammer

17.11.25, 20:47
In der Nacht auf Mittwoch werden in New York Kunstwerke von Gutav Klimt versteigert. Vor allem das Gemälde "Bildnis Elisabeth Lederer" könnte einen neuen Weltrekordpreis aufstellen.

In New York werden am Dienstagabend fünf Werke des berühmten Künstlers Gustav Klim versteigert. Die Auktion bei Sotheby’s beginnt nach mitteleuropäischer Zeit in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch.

Das Highlight: Sein weltberühmtes Spätwerk "Bildnis Elisabeth Lederer". Dieses Gemälde wird auf unglaubliche 150 Millionen US-Dollar (130 Mio. Euro) geschätzt und kommt aus der Sammlung des verstorbenen Milliardärs Leonard A. Lauder.

Klimts

Klimts "Bildnis Elisabeth Lederer"

Verbrachte gerne Zeit am Attersee

Neben dem "Bildnis Elisabeth Lederer" werden noch die "Blumenwiese" (Schätzwert 80 Mio. Dollar) und der "Waldabhang in Unterach am Attersee" (70 Millionen US-Dollar) versteigert, laut Sotheby’s sogar das letzte von Klimt gemalte Landschaftsbild. Ebenfalls kommen zwei Studien zu "Adele Bloch-Bauer I", mit Schätzpreisen zwischen 80.000 und 250.000 US-Dollar, unter den Hammer. 

Gustav Klimt

Gustav Klimt

In einer Aussendung reagiert das Klimt Zentrum am Attersee: "Ein solcher Preis spiegelt nicht nur die Seltenheit dieses Bildes wider, sondern auch die zunehmende Wertschätzung von Klimts Landschaftswerken in internationalen Sammlerkreisen."

Gustav Klimt verbrachte vom Jahr 1900 bis 1916 regelmäßig seine Sommeraufenthalte am Attersee. Fast alle seine Landschaftsbilder sind von dieser Region inspiriert.

