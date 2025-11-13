Weltrekord möglich: Klimts "Bildnis Elisabeth Lederer" kommt unter den Hammer

Am 18. November könnte ein neues Kapitel Kunstgeschichte geschrieben werden: Das auf 150 Millionen US-Dollar geschätzte Gemälde „Bildnis Elisabeth Lederer“ von Gustav Klimt wird bei Sotheby’s in New York versteigert. Das Spätwerk gilt als eines der bedeutendsten Werke des Malers.

Das 180 x 128 Zentimeter große Porträt der jungen Elisabeth Lederer, Tochter der bekannten Klimt-Gönnerin Szerena Lederer, besticht durch seine exotische Farbkomposition und außergewöhnliche Ausdruckskraft. Kunsthistoriker Tobias G. Natter beschreibt das Werk als "einzigartig in Qualität und Wirkung – ein Porträt, das Schönheit, Harmonie und Jugend in sich vereint". Besonders die "Fremdartigkeit des Hintergrunds" mache das Gemälde zu einem der emotionalsten Werke Klimts.

Klimts "Bildnis Elisabeth Lederer" © Getty

Das Bild wurde bislang noch nie bei einer Auktion angeboten und gilt somit als marktfrisch – ein entscheidender Faktor, der den Preis zusätzlich in die Höhe treiben könnte.

Klimt-Rekorde und Vergleichswerte

Der bisherige Rekord für ein Werk Gustav Klimts liegt bei 135 Millionen US-Dollar, die 2006 für das berühmte "Porträt Adele Bloch-Bauer I" gezahlt wurden. Käufer war damals Ronald Lauder, der Bruder des jetzigen Sammlers Leonard A. Lauder. Sollte das "Bildnis Elisabeth Lederer" den Schätzpreis erreichen, wäre es eines der teuersten Kunstwerke, die je versteigert wurden.

"Vue de Rouen depuis la côte Sainte-Catherine" von Claude Monet © Getty

Vier weitere Klimt-Werke im Angebot

Neben dem "Bildnis Elisabeth Lederer" werden am selben Tag weitere Arbeiten des Wiener Jugendstilmeisters versteigert:

"Blumenwiese" – geschätzt auf 80 Mio. US-Dollar

"Waldabhang in Unterach am Attersee" – geschätzt auf 70 Mio. US-Dollar

Zwei Studien zu "Adele Bloch-Bauer I" – mit Schätzpreisen zwischen 80.000 und 250.000 US-Dollar

Kunst-Elite unter dem Hammer

Edvard Munch – "Sankthansnatt" © Getty

Neben Klimt kommen weitere Meisterwerke aus der Sammlung Leonard A. Lauder zur Auktion:

Henri Matisse – sechs Skulpturen

Edvard Munch – „Sankthansnatt“ (Midsummer Night) (20–30 Mio. US-Dollar)

Pablo Picasso – „La Minotauromachie“ und „Trois personnages“

Vincent van Gogh – „Le Semeur dans un champ de blé au soleil couchant“ (8–10 Mio. US-Dollar)

Vincent van Gogh – „Romans Parisiens" © Getty

Zahlreiche Kunstsammler aus aller Welt werden zu wahrscheinlich teuersten Kunst-Aktion der Welt erwartet.