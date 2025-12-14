Wunsch nach Würde und Selbstbestimmung

NICHT MIT UNS! behandelt die Geschichte der Nonnen von Goldenstein.

Diese Geschichte ist eine, die viele von uns zurecht berührt und weit über die hiesigen Landesgrenzen für Aufsehen gesorgt hat.

Es ist eine Geschichte über Würde, Selbstbestimmung, Heimat und Gerechtigkeit. Es ist die Geschichte der drei Nonnen von Goldenstein, die ihr Zuhause nach Jahrzehnten verlassen mussten, in ein Altersheim verfrachtet wurden, nur noch Taschengeld bekamen und das - wenn es nach der Kirche gegangen wäre - am besten still ertragen hätten. Doch das betagte, fromme Trio, das mittlerweile auch auf Instagram zu finden ist, kämpft um seine Würde und den großen Wunsch nach der Rückkehr. Journalistin Edith Meinhart hat nun ein Buch über Schwester Bernadette, Schwester Regina und Schwester Rita herausgebracht (von dem ein Euro pro Verkauf an die drei geht).

Buch zeigt Menschen hinter den Nonnen

Nicht mit uns! spürt den Ereignissen rund um die Nonnen nach, die geprägt sind von Verfehlungen der Kirche und Ungerechtigkeiten. So löst der Vatikan Frauenkonvente auf, sobald die Zahl der Mitglieder nur mehr fünf beträgt. Achtung, Spoiler: Bei Männerorden gilt diese Bestimmung allerdings nicht. Wir Lesende lernen die Menschen hinter den Goldenstein-Nonnen kennen, wie das Leben der Schwestern früher aussah, was sie zu Gott und der Kirche geführt hat. Und bekommen einen Eindruck davon, woher sie Mut und Kraft genommen haben, sich gegen die Bestimmungen von fast ganz oben zu wenden.

Meinhart schildert die Erlebnisse der Nonnen, die alle drei über 80 sind, umfassend, und je weiter man in den Text eintaucht, desto deutlicher wird klar: Wegschauen geht hier nicht, denn die Frage, wie Alter in unsere Gesellschaft passt, Würde und Selbstbestimmung, die geht uns alle etwas an.

Veranstaltungstipp

Präsentation. Am 18. Dezember findet im Jazzit in Salzburg (Elisabethstraße 11) eine Präsentation des Buches statt. Beginn ist 18 Uhr, der Eintritt frei. Zwei der drei Nonnen werden auf der Bühne zu sehen sein.