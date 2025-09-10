Nova-Rock-Mastermind Ewald Tatar in "Hall Of Fame" aufgenommen

Im Palais Ferstel wurden am Dienstagabend gleich drei Größen der heimischen Eventbranche in die „Austrian Event Hall of Fame“ aufgenommen

Zum neunten Mal luden das event marketing board austria (emba) und die Stadt Wien zur Gala der „Austrian Event Hall of Fame“. Vor rund 250 Gästen wurden Kulturmanagerin Elisabeth Schweeger, Musikveranstalter-Legende und Nova-Rock-Mastermind Ewald Tatar und Live-Marketing-Visionär Martin Brezovich ausgezeichnet.

Glanzvoller Rahmen im Palais Ferstel

Der Abend bot neben dem festlichen Ambiente auch Ansprachen von Stadträtin Barbara Novak und WKÖ-Vizepräsidentin Martha Schultz. Zudem führte ein Gespräch mit Lukas Fliszar durch Themen der Branche. Die Laudatio auf Elisabeth Schweeger hielt Helga Rabl-Stadler. Ewald Tatar wurde von Gerold Haubner alias DJ Rokko Ramirez gewürdigt, während Wolfgang Peterlik die Leistungen von MartinBrezovich hervorhob.

Ewald Tatar, Elisabeth Schweeger und Martin Brezovich © Tischler

Bedeutung der Hall of Fame

Seit 2015 zeichnet die emba jährlich Persönlichkeiten aus, die die heimische Eventbranche prägen. Initiator Oliver Kitz betonte, dass die Aufnahme eine Hommage an Pionier*innen sei, die wesentlich zur kulturellen und wirtschaftlichen Wahrnehmung Österreichs beitragen.

Alexander Knechtsberger und Franz Fischler © Tischler

Neben den neuen Mitgliedern feierten auch zahlreiche Alt-Laureatinnen mit. Zusätzlich erhielten die emba Superpraktikantinnen eine Bühne, um den Nachwuchs der Branche in den Mittelpunkt zu rücken.