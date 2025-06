Nova Rock schweigt vor Korn-Auftritt und Schweigeminute bei Filmpreis

Mit Schweigeminuten werden in den kommenden drei Tagen der Staatstrauer diverse große Kultur-Veranstaltungen außerhalb der Steiermark, wo der Kulturbetrieb heruntergefahren wird, über die diversen Bühnen gehen.

Das zeigte sich bei einem APA-Rundruf unter Veranstaltern. Das Programm des Sommernachtskonzertes in Schönbrunn am Freitag wird den Umständen entsprechend leicht adaptiert. Beim Nova Rock-Festival in Nickelsdorf gibt es ein Innehalten vor dem Auftritt der US-Band Korn.

"Die Musik spielt dort, wo die Worte versagen. Aus unserer tiefsten Bestürzung heraus werden wir dem Sommernachtskonzert das 'Air' von Johann Sebastian Bach voranstellen. Wir bitten danach um eine Schweigeminute für die Opfer des Attentats von Graz und sind in Gedanken bei den Hinterbliebenen und Freunden", so der Vorstand der Wiener Philharmoniker, Daniel Froschauer. Das traditionelle Großkonzert unter freiem Himmel ist für den Freitagabend angesetzt.

Schweigen auch in Bundestheatern, Filmpreis ohne Party

Die Bundestheater planen während der Periode der Staatstrauer Schweigeminuten vor jeder Vorstellung, wie es gegenüber der APA hieß. In den Pannonia Fields im burgenländischen Nickelsdorf wird am Mittwoch der lautstarke Auftakt erfolgen. Vor dem Headliner des ersten Tages, Korn, wird es ebenso eine Minute der Ruhe geben, hieß es.

Auch der Österreichische Filmpreis wird nicht abgesagt, man gedenkt der Opfer allerdings ebenso mit einer Schweigeminute. Die traditionelle Party im Rahmen der Verleihung wird hingegen abgesagt, heißt es seitens der Österreichischen Filmakademie auf APA-Nachfrage.