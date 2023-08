Deutscher Buchpreis: Sechs Österreicher im Rennen

Deutscher Buchpreis für Kathrin Schmidt Der Deutsche Buchpreis 2009 geht an Kathrin Schmidt für den Roman "Du stirbst nicht". Die 51-Jährige aus Berlin erhielt die Auszeichnung für die beste literarische Neuerscheinung des Jahres am Montagabend in Frankfurt, Schmidt setzte sich einen Tag vor der Eröffnung der Buchmesse gegen fünf andere Bücher durch, darunter "Atemschaukel" der frischgekürten Literaturnobelpreisträgerin Herta Müller.