Nach vier Jahrzehnten: Tom Cruise erhält endlich seinen Oscar

Tom Cruise, bekannt für seine spektakulären Actionfilme, erhält nach vier Jahrzehnten im Kino nun endlich einen Oscar.

Am 16. November erhält Cruise das, was ihm trotz vielen Welterfolgen bisher verwehrt blieb: einen Oscar. Viermal war er zwischen 1990 und 2023 nominiert, darunter zweimal als bester Hauptdarsteller für "Geboren am 4. Juli" und "Jerry Maguire". Für seine Fans ist der Ehren-Oscar eine späte, aber verdiente Anerkennung. Schon 1983 lernen Kinobesucher den jungen Tom Cruise kennen. Innerhalb weniger Jahre entwickelt er sich zu einem der bekanntesten und erfolgreichsten Actionhelden weltweit.

Tom Cruise in der Rolle des Lt. Pete "Maverick" Mitchell im Klassiker "TOP GUN", dem erfolgreichsten Film des Jahres 1986. © getty

Action, Abenteuer, Adrenalin

Sein Name klingt wie eine immerwährende Abenteuerfahrt. Millionen Kinogänger und Streaming-Fans buchen mit ihm den Adrenalin-Trip: Überschallflüge, Stunts am Burj Khalifa, Roadtrips mit Dustin Hoffmann und dem Buick oder poetische Momente wie den „Alabama Slammer“.

Perfektion versus Privatleben

© Photo Press Service, www.photopress.at

Tom Cruise hängt am Drahtseil, kämpft mit bloßen Händen und besiegt Jack Nicholson im Rededuell. Perfekt? Nein. Sein Privatleben ist problematisch, und sein Engagement für Scientology sorgt für Kritik. Für seine Fans bleibt Cruise der Held aus einfachen Verhältnissen, der es geschafft hat und sie ein Leben lang begleitet. Der letzte echte Superstar, der noch an den Traum vom großen Kino glaubt.