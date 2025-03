Oscars 2025: Austro-Starkoch Wolfgang Puck zaubert das Menü für die Stars

Die Oscars sind nicht nur ein Highlight für Filmfans – auch für Feinschmecker gab es einiges zu feiern! Nach der glamourösen Preisverleihung trafen sich die Stars beim legendären Governors Ball im Ballsaal des Dolby Theaters. Und hier galt: Nach dem Red-Carpet-Fasten wird endlich geschlemmt!

Seit 31 Jahren steht kein Geringerer als Wolfgang Puck, der österreichische Starkoch und mehrfacher Restaurantbesitzer, für das exklusive Oscar-Menü in der Küche. Mittlerweile hat er Verstärkung von Sohn Byron Puck, der mit neuen kreativen Ideen für frischen Wind sorgt. Die Stars durften sich von den Beiden in diesem Jahr auf eine Mischung aus Klassikern und innovativen Gourmet-Kreationen freuen:

Wolfgang Puck zaubert Oscar-Menü © Getty ×

So standen unter anderem Trüffel-Käsenudeln und Lachspizza in Oscar-Form, Kartoffel Pavé mit Steak-Tartar, Köndel mit Wildpilzen, Garnelen-Tacos und Buldak-Hähnchen-Mais-Käse-Pizza, Wagyu-Cheeseburger, Kaviar, Thunfisch-Tatar und eine edle Pizza mit Entenwurst auf der Speisekarte. Dazu kamen die legendären Desserts: Sachertorte und Apfelstrudel – eine Hommage an Pucks österreichische Wurzeln.

Goldene Oscars zum Vernaschen: Das süße Highlight des Abends!

Ein besonderes Schmankerl erwartete die rund 1.600 geladenen Gäste dieses Jahr: Eine eigene "Oscar-Sprühstation"! Dort konnten sich die Stars eine Schokoladen-Statue mit essbarem Gold-Überzug abholen – vielleicht ein kleiner Trost für all jene, die keinen echten Oscar gewonnen haben.

Wolfgang Puck zaubert Oscar-Menü © Getty ×

Mit exquisiten Delikatessen, luxuriösen Zutaten und süßen Überraschungen wird der Governors Ball auch 2025 wieder zur kulinarischen Oscar-Nacht der Superlative!