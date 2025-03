× Priscilla Presley zündet heute 1. Elvis-Show in Wien

Es wird das Highlight ihrer großen Österreich-Tour. Heute und morgen liefert Priscilla Presley im Wiener Metropol mit der Show „An Intimate Evening with“ ihre ganz persönlichen Erinnerungen an den "King".

„Es wird eine Reise durch mein Leben mit allem drum und dran: Das Gute, sowie das Schlechte und auch der Schmerz.“ Priscilla Presley zündet heute und morgen im Wiener Metropol ihre Show „An Intimate Evening with“. Unter der Moderation von Dennis Jale liefert die Elvis-Witwe dabei ihre ganz persönliche Geschichte mit dem „King“. Persönliche Filmausschnitte und seltene Hochzeitsaufnahmen inklusive.

„Ich habe viele Videos. Auch von der Hochzeit und unseren Reisen. Er tauchte schlecht. Ich bin auch immer besser ins Wasser gesprungen als er. Ich habe ihn immer geärgert. Er hat dann einen Bauchklatscher gemacht,“ verrät Priscilla im oe24-Interview dazu die ersten Details.

Mit ihrer Show entführt Priscilla ihr Publikum auch in die berühmte Elvis-Villa Graceland in Memphis. „Die Leute müssen sein Leben und seine Lebensweise sehen.“ Dazu wird sie in Wien über Elvis als Ehemann sprechen, als Vater und von der Herausforderung, mit dem größten Rock'n'Roll-Star der Welt verheiratet zu sein. „Ich habe viele gute Erinnerungen und eigentlich nur sehr wenige schlechte Erinnerungen an Elvis. Er liegt er mir natürlich noch immer sehr am Herzen. Ich vermisse ihn sehr.“