Erster Austro-Stop: Presley besucht "Schaumrollen-König" Guschlbauer

Schaumrollenkönig Karl Guschlbauer lud Weltstar Priscilla Presley zu einer „Audienz“ in seine "Süsse Wetl" ins Innviertel. Obwohl die Vegetarierin eine strenge Diät hält, konnte sie der Fülle an Schmankerln wie Schaumrollen und Punschkrapfen nicht widerstehen und machte am Montag eine Ausnahme

Ein Hauch von Hollywood verwandelte am vergangenen Montag das beschauliche St. Willibald im oberösterreichischen Innviertel in einen Hotspot für Autogrammjäger, Elvis-Fans und Naschkatzen. Filmlegende Priscilla Presley und Witwe von Elvis Presley, folgte der Einladung von Karl Guschlbauer zu einer besonderen Audienz in seine SÜSSE WELT – von Memphis nach St Willibald und „King of Schaumrolle“ statt „Rock 'n' Roll“.

Priscilla Presley © Robin Consult/Harald Dostal ×

Für den Schaumrollenkönig machte die strenge Vegetarierin, die eigentlich auf „Carbs“ verzichtet, sogar eine Ausnahme von ihren Ernährungsgewohnheiten und biss herzhaft in die Schaumrolle aus Oberösterreich. „Elvis hatte auch eine Schwäche für süße Sachen, wie die berühmten, doppelt gebackenen Bananen. Er hätte diese Rollen geliebt. Diese österreichischen Schaumrollen sind eine echte Entdeckung für mich - so luftig und süß, einfach köstlich! Ich hoffe, dass es so etwas bald auch bei uns in den USA gibt“, schwärmte Priscilla Presley. Auch für Schaumrollenkönig Karl Guschlbauer, der das Traditionsunternehmen seit 1986 gemeinsam mit seiner Familie führt, war der Besuch des Weltstars ein besonderer Moment: „Anscheinend ist der Ruf unserer Schaumrollen schon bis nach Hollywood gedrungen". so Guschlbauer.

Karl Guschlbauer, Priscilla Presley, Waltraud Guschlbauer und Dennis Jale © Robin Consult/Harald Dostal ×

Bereits Stunden vor dem offiziellen Beginn der Autogrammstunde versammelten sich vor dem Eingang der "Süßen Welt" in St. Willibald zahlreiche Fans, teilweise sogar aus Deutschland angereist, pilgerten in die 1.100-Seelen-Gemeinde, um einen Blick auf die 79-jährige Schauspielerin zu erhaschen oder ein begehrtes Autogramm oder Selfie zu ergattern.

Begleitet wurde Priscilla Presley von Österreichs Rock Entertainer Nr.1, Dennis Jale. Die beiden planen ein Jahr nach ihrem Opernball-Besuch, mit „Intimate Evening With Priscilla Presley“ im Wiener Metropol am 28. und 29. März ihr großes Österreich-Comeback. Bis dahin hat sich Priscilla Presley noch einiges vorgenommen. So will sie am Dienstag zu einem privaten Empfang im Wiener Hotel Intercontinental kommen und die restlichen Tage mit Sightseeing verbringen. Am Plan steht unter anderem die Kaisergruft und Falcos Grab am Wiener Zentralfriedhof.