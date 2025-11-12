Alles zu oe24VIP
"Single Bells" - Weihnachtshit auf der Bühne

Adaption

"Single Bells" - Weihnachtshit auf der Bühne

12.11.25, 15:04
Am 11. wurde die Weihnachtszeit mit diesem Kultklassiker eingeläutet.

Es ist eine der Filme, der zu Weihnachten nicht fehlen darf. "Single Bells" ist absoluter Kult und... jetzt neuerdings auch auf der Bühne im Theater Akzent zu genießen!

Bühnen-Premiere 

Am Dienstag fand die feierliche Bühnen-Premiere des Films aus dem Jahr 1997 statt. In den Hauptrollen zu sehen: Gregor Seberg als Joe, Kristina Sprenger als Luiserl, Verena Scheitz als Lilibet, Inge Maux als Omama, Julia Jelinek als Kati, Johannes Brand als Gregor und Paloma Diego als Sissi.

In der launigen Komödie dreht sich alles um einen verpatzten Weihnachtsurlaub. Statt nach Mauritius mit ihrem Freund zu fliegen und dort an Babys zu basteln, fährt Kati frisch getrennt zum Trost zu ihrer Schwester Luiserl, um mit ihrer Familie Weihnachten zu feiern. Doch das wird statt besinnlich eine Tour de force.

