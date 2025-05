× Conchita Wurst zeigt Gewinner-Outfit für das ESC-Finale

Die Spannung für das ESC-Finale nimmt stündlich zu, heute um 21 Uhr ist es soweit. Auch die ehemalige Gewinnerin Conchita Wurst zeigt sich siegessicher für unseren Kandidaten JJ - und zeigt uns jetzt DAS Gewinner-Outfit für heute Abend.

Conchita unterstützt unseren Kandidaten lautstark und postet dazu heute auf Facebook: "DRESSED FOR THE WIN", übersetzt also: "Angezogen für den Sieg".

Auffälliger könnte das Outfit mit weier Spitze kaum sein. Was typisch für den Eurovision Song Contest ist - dort überraschen viele der Kandidaten, aber auch Besucher mit außergewöhnlichen Looks.

© Facebook: Conchita Wurst ×

In ihrem Post auf Facebook gibt sie Details zu dem Look bekannt:

"Ein Kleidungsstück, wie geschaffen für DAS Finale!", schreibt sie dazu. Und eine direkte Botschaft an JJ: "I love you! You are out of this world", auf Deutsch: "Du bist nicht von dieser Welt!"

Wir dürfen gespannt sein, wie es heute ausgeht!