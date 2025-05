"Top Secret!" – Heimlicher Dion-Auftritt beim Song Contest?

Song Contest-Sensation: Céline Dion landet heimlich in Basel! Singt die kanadische Sängerin nun doch im Finale?

Ein mysteriöses Schild "Top Secret" unter der Garderobe 12 im hermetisch abgeriegelten Backstage-Bereich, ein geänderter Showablauf, der plötzlich nicht mehr für alle Produktionsangestellten einsehbar ist, und das "Entschuldigungs-Video", das nicht mehr gezeigt wird - Top-Secret-Indikatoren, die aktuell in Basel auf die ganz große Song-Contest-Sensation hinweisen. Singt Céline Dion nun doch im Finale? Am Dienstag, als ein "Entschuldigungs-Video" beim ersten Durchlauf des 1. Semifinales gezeigt wurde, schien ihr ja so erhoffter Auftritt vom Tisch. Jetzt ist alles wieder möglich.

Céline, die ja 1988 für die Schweiz den Song Contest gewann, aber seit Jahren an der unheilbaren Muskelkrankheit Stiff-Person-Syndrom leidet, soll am Freitag geheim mit einem Privatflieger aus Paris kommend in Basel eingejettet sein. Das behauptet ein holländischer ESC-Journalist. Der französische Medieninsider Clément Garin will sogar noch mehr wissen: So soll ein Orchester ihren Sieger-Song „Ne partez pas sans moi“ bereits heimlich neben der St. Jakobshalle geprobt haben.

Mysteriöses Backstage-Schild

Dazu zeigte RTL vor kurzem sogar ein mysteriöses Backstage-Schild ("Top Secret"), das auf ihre Garderobe hinweisen könnte. Dazu steht nun auch ihre Videoeinspielung nicht mehr am Ablaufplan. Ein deutlicher Hinweis darauf, dass das Video durch einen Live-Auftritt ersetzt werden könnte.

Die Organisatoren der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft (SRG) schweigen bisher auf Medienanfragen, erklären nur, dass man in engem Kontakt mit Dion sei.

Das klingt nach derselben Strategie wie bei der Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele 2024 in Paris wo die Gerüchte um Dions Auftritt von den Verantwortlichen nie bestätigt wurden. Doch dann trat sie plötzlich doch vor dem Eiffelturm auf und sorgte für Gänsehaut.