Vor großem Finale: Britische Royals schicken musikalischen Gruß

Großbritanniens Königshaus hat den ESC-Kandidatinnen Remember Monday viel Erfolg gewünscht - mit einem Ständchen.

Der Palast veröffentlichte wenige Stunden vor Beginn des großen Song-Contest-Finales ein Video, in dem die Band der Irish Guards den Song "What The Hell Just Happened?" spielt, mit dem das Vereinigte Königreich heuer ins Rennen geht.

Der Songtitel bedeutet "Was zur Hölle ist gerade passiert?". "DAS ist gerade passiert", schreibt das Königshaus unter sein Video.