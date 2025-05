× JJ: Mit diesem schlauen Trick will er den ESC gewinnen

JJ geht heute beim ESC mit absolutem Siegeswillen an den Start. Und einem extrem schlau Trick. Bei der letzten Generalprobe schonte er nämlich die Stimme. Um im Finale noch extra drauflegen zu können!

Um ca. 21.55 Uhr geht’s für JJ heute um alles. Mit Startnummer 9, also derselben, mit der einst Udo Jürgens gewann, will er für uns den Song Contest Sieg holen. Er ist dafür, wie sich oe24 in Basel bei der letzten Durchlaufprobe überzeugen konnte, schon voll auf Betriebstemperatur! Große Emotionen, hollywoodreife Inszenierung und stimmlich wie immer am Punkt. Gänsehaut-Alarm und Riesenjubel in der St. Jakobshalle.

© ORF/Roman Zach-Kiesling ×

© COFFRINI / AFP ×

Schlau: die ganz eindringlichen Hochtöner, die am Freitag beim so wichtigen Jury-Finale sogar für Szenen-Applaus gesorgt haben, hat JJ bei der „Familien Show“, wo es ja um nichts ging, ausgespart. Um im Finale noch extra draufzulegen. Ein neuer Trick. Fast so schlau wie die Schwarz-Weiß-Inszenierung, die ihn heuer bei der TV-Übertragung ja so einzigartig macht.

© Sarah Louise Bennett/EBU ×

© COFFRINI / AFP ×

Die Zeit bis zum alles entscheidenden Final-Auftritt will sich JJ jetzt backstage u.a. mit Mario-Kart-Zocken mit den Deutschen, ein bisschen Schlaf - dafür hat er ja einen eigenen Polster mitgenommen - und den üblichen 10 Liegestützen knapp vor dem Auftritt verkürzen. Um ca. 21.55 Uhr ist es soweit. „Jetzt gehts um die Alles. Um die Wurst. Haltet mir ganz fest die Daumen!“

© zeidler ×

© Sarah Louise Bennett/EBU ×

Es schaut nach wie vor gut aus, dass er uns „den Schas“ gewinnt: Konstant starke Wett-Quoten, überzeugende Auftritte bei allen Proben, in der Quali sowie bei der so wichtigen Jury Wertung und der absolute Sieges-Wille. Dafür hatte er sich ja schon vor dem Semifinale auf Anweisung von Conchita, zwei Tage „Sprechverbot“ erteilt und zog am Samstag auch bei Fan- und Medien-Rummel die Notbremse. „Sorry ich muss meine Stimme schonen.“

Heute Abend will er damit ganz Europa begeistern. In Österreich ist ihm das ja schon gelungen: Sein ESC-Hit „Wasted Love“ stürmt schon vor dem Finale an die Spitze der iTunes-Charts.